В аэропорту Минска задержали двух беглых иностранцев

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в столичном аэропорту задержали двух иностранцев, которые числятся в международном розыске. А еще выяснилось неприглядное прошлое африканца, который неделю назад предъявил пограничникам поддельный паспорт, с которым путешествовал 7 лет. Об этом сообщает Госпогранкомитет.





На минувшей неделе пограничники задержали 39-летнего гражданина Азербайджана, которого ищут на родине за преступление. Затем — 51-летнюю россиянку, она ехала в турецкую Анталью, но, как оказалось, находится в розыске. Оба переданы сотрудникам милиции.

Тем временем сотрудники выяснили детали биографии гражданина Камеруна, который неделю назад предъявил фальшивый чилийский паспорт. Он уверял , что до Беларуси беспрепятственно ездил с этим документом по всему миру уже 7 лет.

Оказалось, для иностранца это далеко не первый конфликт с законом, его уже трижды привлекали к уголовной ответственности за серьезные преступления: изнасилование, дача взятки и мошенничество.

«После завершения разбирательства за попытку незаконного пересечения границы нарушителя ждет штраф до 50 базовых величин и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет. Кроме того, за использование фальшивого паспорта ему грозит уголовная ответственность», — уточнили в ведомстве.