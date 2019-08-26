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О чём нельзя забывать, собирая ребёнка в первый класс?

27.08.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

О чём нельзя забывать, собирая ребёнка в первый класс?

Школьный дебют

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О чём нельзя забывать, собирая ребёнка в первый класс?

Подготовка к первой в жизни ребёнка школьной линейке волнительна не только для самого будущего первоклассника, но и для его родителей. В преддверии Дня знаний важно сохранять спокойствие, чтобы не упустить из виду ничего важного. Рассказываем, о чём нельзя забывать, собирая ребёнка в первый класс.

О чём нельзя забывать, собирая ребёнка в первый класс?

Обязательный набор

О том, что для школы необходимо приобрести форму, ранец, спортивный костюм и сменную обувь – знают все без исключения. Это вещи, о которых невозможно забыть. Но отметим пару важных нюансов.

Каждое учебное заведение заранее оповещает родителей первоклашек о действующей политике относительно школьной формы. Она может быть как единой, так и свободной. В первом случае торопиться покупать полный комплект одежды не стоит – иногда разные аксессуары с эмблемой школы закупаются оптом силами членов родительского комитета. Бывают и иные случаи, когда особенности повседневного школьного костюма для мальчиков и девочек согласовываются с администрацией.

Если же чётких рекомендаций нет, можно проявить фантазию и купить всё самое необходимое заранее. Главное, чтобы одежда была удобной и практичной, легко и без последствий для её качества стиралась.

Не менее важные принадлежности

Безусловно, особое внимание при подготовке ребёнка к его первой школьной линейке заслуживают письменные и прочие принадлежности. Разделим их на несколько групп для удобства:

  1. Тетради в линейку и клетку, шариковые ручки, простые карандаши, ластик, точилка, линейка.
  2. Альбом для рисования, цветные карандаши, краски (акварель и гуашь), кисти для рисования.
  3. Набор для лепки, клей, цветная бумага, безопасные ножницы.
  4. Различные обучающие принадлежности по рекомендации учителей: счётные палочки, трафареты, наборы букв и так далее. Перед покупкой таких вещей стоит получить рекомендацию будущего классного руководителя.
  5. Пенал, обложки для тетрадей, подставка для книг.

О чём нельзя забывать, собирая ребёнка в первый класс?
О чём ещё нельзя забывать

Отдельно поговорим про ученический дневник. Не стоит приобретать заранее его бумажный вариант, ведь согласно Концепции информатизации системы образования в Беларуси до 2020 года одним из важных направлений становится внедрение единой системы электронного документооборота. Вполне возможно, что в выбранном вами учебном заведении уже отказались от классических дневников прошлых лет и полностью перешли на электронные аналоги. Это особенно актуально для минских гимназий.

Дополнительно родители всегда могут купить сменную одежду для группы продлённого дня, развивающие настольные игры, наборы салфеток и прочих средств гигиены.

На будущее можно приобрести и принадлежности, которые пригодятся с классах средней школы: транспортир, циркуль и так далее.

Что по деньгам?

Имея перед глазами своего рода рекомендацию к действию, родителям первоклашек можно подсчитывать примерный бюджет мероприятия. Обычно, чтобы в Беларуси подготовить ребёнка к 1 сентября, приходится потратить около 500 – 600 рублей. Но учитывайте: это минимальная сумма, актуальная при покупке не самых дорогих вещей и принадлежностей. Покупая всё самое лучшее – потратить придётся ещё больше.

Неудивительно, что многие родители школьников прибегают к возможности оформить кредит на потребительские нужды накануне 1 сентября. С Центром кредитования АТЛ сделать это стало проще и быстрее. Независимые эксперты организации подбирают варианты кредитов по запросу клиентов в белорусских банках.

 
 
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