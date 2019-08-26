ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мозыре инвалид-колясочник вынужден выходить со второго этажа… через окно. Смотрите, что он придумал

27.08.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Мозыре инвалид-колясочник Виталий Ковалев несколько лет добивался установки подъемника в подъезде дома, в котором живет, — а когда понял, что его проблему решать никто не собирается, придумал свой уникальный способ. Теперь из квартиры на улицу и обратно он попадает… через окно. Об этом рассказал председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко.


Фото из личного архива Виталия Ковалева

Виталий прикован к инвалидному креслу уже около семи лет. Мужчина живет на окраине Мозыря в ветхой двухэтажке довоенной постройки. Выбраться на улицу самостоятельно колясочник не мог годами — три десятка ступеней подъезда были для него непреодолимым барьером.

— Спустить меня некому: соседи в доме — в основном пенсионерки. Поэтому иногда сидел в четырех стенах месяцами, — вспоминает Виталий.

Мужчина вел длительную переписку с местными властями: просил установить в подъезде подъемник, однако ему отвечали, что это невозможно — мол, дом старый, ступени деревянные — и советовали обменять квартиру на более современную.

«Даже самая захудалая однушка в нашем городе стоит 15 тысяч долларов, а мою и за 12 тысяч не продать, ведь дому более 80 лет, кому она нужна… А если продать, где мне потом взять недостающие деньги?» — объяснял чиновникам Виталий и придумывал все новые способы решения своей проблемы. Узнал, к примеру, что есть специальная коляска-ступенькоход на гусеничном ходу.

— Ее местные власти даже мне привозили протестировать. Но когда выяснилось, что стоит такая около 8 тысяч долларов… Сам я не потяну никогда, да и по закону мне положен спецподъемник, но когда стали обсуждать вопрос приобретения ступенькохода за бюджетные деньги, прислали письменный ответ, что такая мне не подходит, что слишком опасно на ней мне спускаться, — улыбается мужчина.

Когда Виталий, наконец, понял, что помощи ждать не от кого, придумал свой способ избавиться от заточения.

— Я подумал: а почему бы не выходить через окно? Заменил раму на более широкую, купил лебедку с пультом. Она поднимает меня с коляской и опускает.

— Не страшно?

— А что делать?


Фото из личного архива Виталия Ковалева

Ноухау, прикидывает Виталий, обошлось ему примерно в 600 рублей. Устройство он использует примерно раз в неделю.

— Тут не все просто, туда-сюда, как на лифте, не покатаешься, да и не каждый сможет помочь. Поднимает и спускает меня с помощью пульта специально обученный человек — девушка приходит по понедельникам, и ей я доверяю, как себе.

Виталий говорит, что по такому же принципу — поднимать колясочника через окно — мог бы работать и спецподъемник: такие устанавливают сейчас у подъездов многих новых домов. Принципиальное отличие от придуманного им устройства в том, что для обслуживания не нужна посторонняя помощь. Колясочник говорит, что предлагал местным властям изучить вопрос и сам звонил в «Гомельлифт» — но пока вопрос «рассматривается», а он снова и снова ждет понедельника.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре инвалид-колясочник несколько лет добивался установки подъемника в подъезде дома, в котором живет, но когда понял, что его проблему решать никто не...
 
Новости дня
Новости общества
 
О чем педагоги могли бы рассказать на совещании по образованию, если бы их пригласил Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика