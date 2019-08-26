В Мозыре инвалид-колясочник вынужден выходить со второго этажа… через окно. Смотрите, что он придумал

Источник материала: Tut.by

В Мозыре инвалид-колясочник Виталий Ковалев несколько лет добивался установки подъемника в подъезде дома, в котором живет, — а когда понял, что его проблему решать никто не собирается, придумал свой уникальный способ. Теперь из квартиры на улицу и обратно он попадает… через окно. Об этом рассказал председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко.



Фото из личного архива Виталия Ковалева

Виталий прикован к инвалидному креслу уже около семи лет. Мужчина живет на окраине Мозыря в ветхой двухэтажке довоенной постройки. Выбраться на улицу самостоятельно колясочник не мог годами — три десятка ступеней подъезда были для него непреодолимым барьером.

— Спустить меня некому: соседи в доме — в основном пенсионерки. Поэтому иногда сидел в четырех стенах месяцами, — вспоминает Виталий.

Мужчина вел длительную переписку с местными властями: просил установить в подъезде подъемник, однако ему отвечали, что это невозможно — мол, дом старый, ступени деревянные — и советовали обменять квартиру на более современную.

«Даже самая захудалая однушка в нашем городе стоит 15 тысяч долларов, а мою и за 12 тысяч не продать, ведь дому более 80 лет, кому она нужна… А если продать, где мне потом взять недостающие деньги?» — объяснял чиновникам Виталий и придумывал все новые способы решения своей проблемы. Узнал, к примеру, что есть специальная коляска-ступенькоход на гусеничном ходу.

— Ее местные власти даже мне привозили протестировать. Но когда выяснилось, что стоит такая около 8 тысяч долларов… Сам я не потяну никогда, да и по закону мне положен спецподъемник, но когда стали обсуждать вопрос приобретения ступенькохода за бюджетные деньги, прислали письменный ответ, что такая мне не подходит, что слишком опасно на ней мне спускаться, — улыбается мужчина.

Когда Виталий, наконец, понял, что помощи ждать не от кого, придумал свой способ избавиться от заточения.

— Я подумал: а почему бы не выходить через окно? Заменил раму на более широкую, купил лебедку с пультом. Она поднимает меня с коляской и опускает.

— Не страшно?

— А что делать?



Фото из личного архива Виталия Ковалева

Ноухау, прикидывает Виталий, обошлось ему примерно в 600 рублей. Устройство он использует примерно раз в неделю.

— Тут не все просто, туда-сюда, как на лифте, не покатаешься, да и не каждый сможет помочь. Поднимает и спускает меня с помощью пульта специально обученный человек — девушка приходит по понедельникам, и ей я доверяю, как себе.

Виталий говорит, что по такому же принципу — поднимать колясочника через окно — мог бы работать и спецподъемник: такие устанавливают сейчас у подъездов многих новых домов. Принципиальное отличие от придуманного им устройства в том, что для обслуживания не нужна посторонняя помощь. Колясочник говорит, что предлагал местным властям изучить вопрос и сам звонил в «Гомельлифт» — но пока вопрос «рассматривается», а он снова и снова ждет понедельника.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com