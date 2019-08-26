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51-летний житель Дзержинска решил переночевать в незакрытой машине в Минске, а потом ее угнал

27.08.2019 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром в Минске доставщик еды пришел на работу и обнаружил, что с парковки пропала его служебная машина. Оказалось, он забыл закрыть ее на ночь, и этим воспользовался гость из Дзержинского района. Об этом сообщает милиция Минской области.


Как выяснила милиция, 51-летний житель Воложинского района приехал в столицу по делам, но освободился далеко за полночь. Мужчина решил: возвращаться домой в родной город поздно, легче заночевать в чужом автомобиле. Он стал поочередно дергать ручки дверей машин на парковке, и одна оказалась незакрытой.

Одним ночлегом не обошлось, найдя в бардачке ключи от авто, он решил поехать домой. Там, узнав о произошедшем, жена заставила мужа признаться в содеянном и вернуть машину владельцу. Но к тому моменту милиция уже занималась поиском.


Известно, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за угон, а также кражу, грабеж и хулиганство. Машину в технически исправном состоянии вернули владельцу, а материалы проверки в отношении подозреваемого переданы в Следственный комитет.

 
Теги: Минск
 
 
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Супруга угонщика уговорила мужа, что надо признаться во всем и вернуть машину. Но к тому моменту его уже искала милиция.
 
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