Мэр Минска рассказал, как будут поддерживать уровень учительских зарплат в столице

Источник материала: Tut.by

Во время педагогического форума председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак рассказал, что отслеживает статистику по зарплате учителей города. По отдельным категориям работников, отметил он, картина не так благополучна. Задача власти — «изыскать возможности и средства, чтобы сделать уровень зарплаты педагогических работников достойным».



Анатолий Сивак. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Анатолия Сивака, город вкладывает в образование значительные средства. С каждым разом эта цифра растет. Так, в 2019-м эта цифра составила более 1 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2018-м — более 800 миллионов.

Это, отметил председатель Мингорисполкома, позволяет вводить в эксплуатацию новые школы и сады. К началу этого учебного года новостройки примут учеников в Первомайском и Фрунзенском районах Минска. В сентябре в Октябрьском районе откроется новый детский сад.

— Несмотря на то, что каждый год вводятся новые школы и дошкольные учреждения, проблема обеспеченности с местами в них сохраняется. А в новых микрорайонах стоит остро, — отметил Анатолий Сивак. — Увеличением наполняемости групп и классов ее уже не решить.

По его словам, до 2023 года в Минске планируют построить 20 новых садов и семь школ. Места, где они появятся, уже определены.

— Город будет выделять дополнительные средства, если они сработают на повышение качества образования, — подчеркнул председатель Мингорисполкома. — Ваши идеи, проекты, направленные на повышение престижа качества столичного образования, всегда будут поддержаны.

В своем выступлении Анатолий Сивак затронул и тему зарплаты педагогов.

— Я отслеживаю статистику по заработной плате, она повышается. Однако, по отдельным категориям работников, да и по остальным, наверное, картина не так благополучна, — заметил выступающий. — Наша задача, как говорил в своих выступлениях президент, изыскать возможности и средства, чтобы сделать уровень зарплаты педагогических работников достойным.

Этому, отметил он, в определенной мере способствуют новые механизмы оплаты труда. А также возможность направлять на повышение зарплат внебюджетные средства.

— Будет продолжена ежемесячная фиксированная доплата работникам, установленная решением Мингорсовета, выплата премий и грантов Мингорисполкома лучшим педагогам, — перечислил Анатолий Сивак. — Убежден, это дает свои положительные результаты, и руководство города будет и дальше поддерживать качественную творческую работу педагогов.

Напомним, средняя зарплата в июне в Беларуси составила 1080,5 рубля ( в июле — 1128 рублей). По данным Белстата, средняя зарплата учителей в июне составила 906,3 рубля, профессоров — 1572,2 рубля. Самой большой средняя зарплата была у учителей в Минске — 1007,3 рубля, самой маленькой в Гродненской области — 831 рубль. Отметим, что Белстат озвучивает зарплаты до уплаты налога. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%).