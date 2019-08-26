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Мэр Минска рассказал, как будут поддерживать уровень учительских зарплат в столице
27.08.2019 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время педагогического форума председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак рассказал, что отслеживает статистику по зарплате учителей города. По отдельным категориям работников, отметил он, картина не так благополучна. Задача власти — «изыскать возможности и средства, чтобы сделать уровень зарплаты педагогических работников достойным».
По словам Анатолия Сивака, город вкладывает в образование значительные средства. С каждым разом эта цифра растет. Так, в 2019-м эта цифра составила более 1 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2018-м — более 800 миллионов.
Это, отметил председатель Мингорисполкома, позволяет вводить в эксплуатацию новые школы и сады. К началу этого учебного года новостройки примут учеников в Первомайском и Фрунзенском районах Минска. В сентябре в Октябрьском районе откроется новый детский сад.
— Несмотря на то, что каждый год вводятся новые школы и дошкольные учреждения, проблема обеспеченности с местами в них сохраняется. А в новых микрорайонах стоит остро, — отметил Анатолий Сивак. — Увеличением наполняемости групп и классов ее уже не решить.
По его словам, до 2023 года в Минске планируют построить 20 новых садов и семь школ. Места, где они появятся, уже определены.
— Город будет выделять дополнительные средства, если они сработают на повышение качества образования, — подчеркнул председатель Мингорисполкома. — Ваши идеи, проекты, направленные на повышение престижа качества столичного образования, всегда будут поддержаны.
В своем выступлении Анатолий Сивак затронул и тему зарплаты педагогов.
— Я отслеживаю статистику по заработной плате, она повышается. Однако, по отдельным категориям работников, да и по остальным, наверное, картина не так благополучна, — заметил выступающий. — Наша задача, как
Этому, отметил он, в определенной мере способствуют новые механизмы оплаты труда. А также возможность направлять на повышение зарплат внебюджетные средства.
— Будет продолжена ежемесячная фиксированная доплата работникам, установленная решением Мингорсовета, выплата премий и грантов Мингорисполкома лучшим педагогам, — перечислил Анатолий Сивак. — Убежден, это дает свои положительные результаты, и руководство города будет и дальше поддерживать качественную творческую работу педагогов.
Напомним, средняя зарплата в июне в Беларуси
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Во время педагогического форума председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак рассказал, что отслеживает статистику по зарплате учителей города. По отдельным...
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