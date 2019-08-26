«Дзiкае паляванне караля Стаха» Короткевича планируют перевести на китайский язык в следующем году

Источник материала: Полымя

Повесть «Дзiкае паляванне караля Стаха» Владимира Короткевича планируют перевести на китайский язык в следующем году, сообщил заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.





По мнению Игоря Бузовского, произведение вызовет интерес у китайской аудитории. «Это исторический детектив, который захватывает своим сюжетом, и, что особенно важно, белорусским сюжетом, — сказал замминистра. — Выход этой книги запланирован к 90-летнему юбилею автора, который будет отмечаться в следующем году. Однако необходимо просчитать экономическую выгоду, начиная от издательства и заканчивая полиграфическими услугами, а также проработать вопросы авторского права. Нас Китай нацелил на то, что все проекты должны быть экономически интересны».

Заместитель министра выразил надежду, что повесть Владимира Короткевича появится в сети книжных магазинов Китая.

Кроме того, директор ОАО «Полиграфкомбинат им.Я.Коласа» Игорь Маланяк рассказал о том, что на XXVI Пекинской международной книжной выставке белорусская делегация предложила для перевода на китайский язык также ряд детских книг. Среди них «Народные сказки» ОАО «Полиграфкомбинат им. Я.Колоса», а также издания «Народнай асветы»: «Приключения Эллис» Александры Хоменок и «Приключения сыщика Хомса и доктора Сладсона» Ирины Токаревой, которыми также заинтересовались в китайских издательствах.

Игорь Бузовский отметил, что на полях Пекинской книжной выставки во время встречи с директором — главным редактором издательства «Современный мир» Дин Юнь был презентован проект «10 знаменитых людей Беларуси», реализованный при поддержке посольства Беларуси в КНР. Книга, которая рассказывает о наиболее известных белорусах по мнению китайцев, среди которых Александр Лукашенко, Валентин Елизарьев, Михаил Савицкий, Франциск Скорина, Максим Богданович, Янка Купала, Якуб Колас, Светлана Алексиевич, уже продается в сети книготорговли КНР.

XXVI Пекинская международная книжная выставка прошла в столице Китая с 21 по 25 августа.

Источник: БелТА