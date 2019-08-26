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«Дрожали стекла». Ранним утром в районе «Минск-Арены» летали вертолеты МЧС
27.08.2019 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в шесть утра минчан, которые живут рядом с «Минск-Ареной» и Дроздами, разбудили вертолеты. В МЧС объяснили, что это было.
Утром несколько белорусских блогеров проснулись от звука вертолетов.
— Сегодня в 6 утра МЧС над районом решили проводить учения с использованием авиации на малых высотах. Дрожали стекла, почему-то не спалось, —
Была недовольна таким ранним учениям и телеведущая Анна Бонд.
— Эти вертолеты скидывали на веревочке на канатике людей над «Арена-Сити», —
Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий рассказал, что в этом районе проводили тактико-специальные занятия по десантированию.
— Мы в разное время проводим занятия. Тренировки проводят и днем, и ночью в том числе. Проверяем боеготовность наших подразделений — как поступает задача, так ее и выполняют.
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Утром некоторые минские блогеры проснулись от звука вертолетов. Мы узнали, что это было.
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