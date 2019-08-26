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«Дрожали стекла». Ранним утром в районе «Минск-Арены» летали вертолеты МЧС

27.08.2019 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в шесть утра минчан, которые живут рядом с «Минск-Ареной» и Дроздами, разбудили вертолеты. В МЧС объяснили, что это было.

Утром несколько белорусских блогеров проснулись от звука вертолетов.

— Сегодня в 6 утра МЧС над районом решили проводить учения с использованием авиации на малых высотах. Дрожали стекла, почему-то не спалось, — написал у себя на Facebook Денис Блищ.

Была недовольна таким ранним учениям и телеведущая Анна Бонд.

— Эти вертолеты скидывали на веревочке на канатике людей над «Арена-Сити», — рассказала она в сториз в Instagram.

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий рассказал, что в этом районе проводили тактико-специальные занятия по десантированию.

— Мы в разное время проводим занятия. Тренировки проводят и днем, и ночью в том числе. Проверяем боеготовность наших подразделений — как поступает задача, так ее и выполняют.

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Теги: Минск
 
 
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Утром некоторые минские блогеры проснулись от звука вертолетов. Мы узнали, что это было.
 
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