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Акция «Единый день безопасности» стартует в Беларуси 1 сентября

27.08.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Акция «Единый день безопасности» стартует в Беларуси 1 сентября27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Единый день безопасности" пройдет в Беларуси 1-10 сентября. В эти дни проведут профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также по обучению поведению в условиях ЧС, оказанию первой медицинской помощи, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Задачи "Единого дня безопасности" - развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением и пропаганда безопасных условий жизни. "Состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера - на опасных объектах и в зданиях с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. Различные учреждения отработают эвакуацию из своих зданий", - рассказали в МЧС.

Пройдут дни открытых дверей, профилактические акции в учебных заведениях, беседы в трудовых коллективах, интеллектуальная игра "Безопасный сосед", развернется обучающая площадка "Пять шагов спасения", состоятся концертные программы и театрализованные представления.

Помимо Генпрокуратуры, МЧС, МВД, Минэнерго, Минздрава, Минобразования, Минтруда и соцзащиты, Минжилкомхоза, Минкультуры и местных органов власти, участие в акции примут различные организации и общественные объединения, например Федерация профсоюзов Беларуси, Белорусское добровольное пожарное общество, Белорусское общество Красного Креста, ОСВОД, "Белая Русь" и БРСМ.

Во время акции республиканские органы госуправления и общественные объединения проведут тематические дни. К примеру, 2 сентября это будут Минобразования и Минкульт, а завершат проведение тематических дней 9-10 сентября МЧС, Минздрав, БДПО и ОСВОД.

Впервые в Беларуси подобная акция с привлечением большого количества ведомств прошла с 20 февраля по 1 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Единый день безопасности" пройдет в Беларуси 1-10 сентября. В эти дни проведут профилактические мероприятия по предупреждению...
 
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