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В Минске растет количество желающих учиться на белорусском языке
27.08.2019 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За три года количество дошкольников в Минске выросло больше чем на пять тысяч, а учащихся школ и гимназий — на 21 тысячу. Растет при этом и число желающих учиться на белорусском языке.
— Сегодня в наших учреждениях образования воспитываются и обучаются более 400 тысяч детей и подростков, — отметила во время августовского педагогического форума Мария Киндиренко, председатель комитета по образованию Мингорисполкома. — И статистика прогнозирует дальнейший рост.
В связи с этим к 2023 году в городе планируют построить 20 новых дошкольных учреждений и семь школ.
Параллельно с этим активно появляются и частные учреждения образования.
Растет интерес семей к садам и школам, которые обучают на мове. Сейчас в Минске работает два дошкольных учреждения с белорусским языком обучения, 144 белорусскоязычные группы. В прошедшем учебном году по-белорусски обучалось 573 дошкольника.
— В пяти гимназиях Минска образовательный процесс полностью осуществляется на белорусском языке, — приводит данные статистики Мария Киндиренко. — В 15 учреждениях функционирует 158 классов с белорусским языком обучения, где занималось почти 3500 человек.
Последние три года, отмечает специалист, детей, которые учатся по-белорусски, становится больше. Однако в Минске по-прежнему есть районы, где, несмотря на запросы родителей, сеть белорусских групп и классов не развивается и отсутствует.
— Ситуацию, считаем, нужно поправлять и продолжать развитие белорусскоязычного сектора в языковом образовании, — сказала Мария Киндиренко. — Одна из первостепенных задач — установление преемственности в обучении и воспитании на белорусском языке на всех уровнях: от дошкольного до вузовского. Это особенно важно в контексте формирования у детей национальной и культурной идентичности, а также традиционных духовно-нравственных ценностей.
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За три года количество дошкольников в Минске выросло больше чем на пять тысяч, а учащихся школ и гимназий - на 21 тысячу. Растет при этом и число желающих учиться на...
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