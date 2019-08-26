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В Минске растет количество желающих учиться на белорусском языке

27.08.2019 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За три года количество дошкольников в Минске выросло больше чем на пять тысяч, а учащихся школ и гимназий — на 21 тысячу. Растет при этом и число желающих учиться на белорусском языке.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Сегодня в наших учреждениях образования воспитываются и обучаются более 400 тысяч детей и подростков, — отметила во время августовского педагогического форума Мария Киндиренко, председатель комитета по образованию Мингорисполкома. — И статистика прогнозирует дальнейший рост.

В связи с этим к 2023 году в городе планируют построить 20 новых дошкольных учреждений и семь школ.

Параллельно с этим активно появляются и частные учреждения образования.
— Если несколько лет назад было 6−8 частных садов и пара школ, то сегодня уверенно сказать, сколько их будет на начало учебного года, мы не можем, — отметила председатель, — поскольку появляются они с завидной регулярностью.

Растет интерес семей к садам и школам, которые обучают на мове. Сейчас в Минске работает два дошкольных учреждения с белорусским языком обучения, 144 белорусскоязычные группы. В прошедшем учебном году по-белорусски обучалось 573 дошкольника.

— В пяти гимназиях Минска образовательный процесс полностью осуществляется на белорусском языке, — приводит данные статистики Мария Киндиренко. — В 15 учреждениях функционирует 158 классов с белорусским языком обучения, где занималось почти 3500 человек.

Последние три года, отмечает специалист, детей, которые учатся по-белорусски, становится больше. Однако в Минске по-прежнему есть районы, где, несмотря на запросы родителей, сеть белорусских групп и классов не развивается и отсутствует.

— Ситуацию, считаем, нужно поправлять и продолжать развитие белорусскоязычного сектора в языковом образовании, — сказала Мария Киндиренко. — Одна из первостепенных задач — установление преемственности в обучении и воспитании на белорусском языке на всех уровнях: от дошкольного до вузовского. Это особенно важно в контексте формирования у детей национальной и культурной идентичности, а также традиционных духовно-нравственных ценностей.

 
Теги: Минск
 
 
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За три года количество дошкольников в Минске выросло больше чем на пять тысяч, а учащихся школ и гимназий - на 21 тысячу. Растет при этом и число желающих учиться на...
 
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