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В Витебске завтра ограничат движение в центре. По городу пойдет крестный ход
27.08.2019 15:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 августа, на праздник Успения Пресвятой Богородицы, в Витебске пройдет традиционный городской крестный ход. В центре ограничат движение транспорта,
Крестный ход пройдет с 11.00 до 13.00. Маршрут: Свято-Георгиевский храм на проспекте Черняховского — площадь Победы — улица Ленина — площадь Свободы — улица Крылова — Свято-Успенский кафедральный собор.
Во время шествия на этом маршруте ограничат движение транспорта. Однако он сможет ездить по встречному направлению.
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Крестный ход пройдет с 11.00 до 13.00. Маршрут: Свято-Георгиевский храм на проспекте Черняховского - площадь Победы - улица Ленина - площадь Свободы - улица Крылова -...
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