В Витебске завтра ограничат движение в центре. По городу пойдет крестный ход

Источник материала: Tut.by

28 августа, на праздник Успения Пресвятой Богородицы, в Витебске пройдет традиционный городской крестный ход. В центре ограничат движение транспорта, сообщает горисполком.

Крестный ход пройдет с 11.00 до 13.00. Маршрут: Свято-Георгиевский храм на проспекте Черняховского — площадь Победы — улица Ленина — площадь Свободы — улица Крылова — Свято-Успенский кафедральный собор.

Во время шествия на этом маршруте ограничат движение транспорта. Однако он сможет ездить по встречному направлению.