ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин похитил собаку, чтобы подарить жене на день рождения

27.08.2019 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минчанка ненадолго оставила свою собаку возле универсама, а прохожий его похитил. Он собирался подарить животное жене. Столичная милиция сообщает, как нашли похищенного шпица.


Фото: с сайта милиции Минска

Минчанка выгуливала утром своего померанского шпица и решила посетить универсам. Поскольку с животными в магазин нельзя было входить, женщина оставила собаку на улице. Была уверена, что ничего не случится, потому что питомец был обучен командам и всегда исправно их исполнял.

Однако пес приглянулся мужчине, который торопился на день рождения жены. Подарка не было, поэтому он прихватил шпица. Спрятав собаку под куртку, минчанин отнес его домой.

Хозяйка пса обнаружила пропажу и сразу обратилась к правоохранителям. Похитителя узнали по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 51-летний житель Фрунзенского района Минска, который уже привлекался к уголовной ответственности. Похищенного шпица вернули хозяйке.

Материалы проверки передали во Фрунзенский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчины дадут правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарка не было, поэтому мужчина прихватил чужого шпица.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске завтра ограничат движение в центре. По городу пойдет крестный ход
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика