Минчанин похитил собаку, чтобы подарить жене на день рождения

Источник материала: Tut.by

Минчанка ненадолго оставила свою собаку возле универсама, а прохожий его похитил. Он собирался подарить животное жене. Столичная милиция сообщает , как нашли похищенного шпица.



Фото: с сайта милиции Минска

Минчанка выгуливала утром своего померанского шпица и решила посетить универсам. Поскольку с животными в магазин нельзя было входить, женщина оставила собаку на улице. Была уверена, что ничего не случится, потому что питомец был обучен командам и всегда исправно их исполнял.

Однако пес приглянулся мужчине, который торопился на день рождения жены. Подарка не было, поэтому он прихватил шпица. Спрятав собаку под куртку, минчанин отнес его домой.

Хозяйка пса обнаружила пропажу и сразу обратилась к правоохранителям. Похитителя узнали по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 51-летний житель Фрунзенского района Минска, который уже привлекался к уголовной ответственности. Похищенного шпица вернули хозяйке.

Материалы проверки передали во Фрунзенский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчины дадут правовую оценку.