«Может, с заводом каким поможет?». Глуск готовится встречать президента, жаловаться на жизнь и угощать

Источник материала: Tut.by

В Глуске — жара. И дело не только в вернувшемся лете, но и в ремонте: центр городского поселка — в лесах и горячем асфальте. Местные говорят, что строители съехались с половины Могилевской области и трудятся уже месяца два. В ноябре в Глуске пройдут областные «Дожинки», а еще сюда собрался приехать президент. Мы посмотрели, как меняется Глуск, и спросили у его жителей, что бы они показали президенту.





О том, что Александр Лукашенко намерен посетить отдаленные районные центры в каждой области, пресс-служба президента сообщила неделю назад . Речь тогда шла о том, что окраины областей также нужно развивать.

— А вот такие районы в областях, как Ивьевский или Глуск Могилевской области — я тоже хочу туда поехать, или Копыль в Минской области, тоже туда поеду (позже БТ сообщило , что президент оговорился — он имел в виду Крупский район Минской области. — Прим. TUT.BY). Сейчас я пройдусь по этим районам, которые не валообразующие, которые где-то там… Но там же наши люди живут. Поэтому особенность этой поездки в том, что я хочу сейчас посетить отдаленные районные центры в каждой области, — сказал президент.

«Дожинки» были раньше планов президента





Когда ждать президента, Глуск точно не знает. Но готовится если не к приезду Лукашенко, то уж точно к областным «Дожинкам», которые запланированы на 19 ноября. Подготовка, говорят, началась еще в июне. В списке на улучшение — дома, дороги, парк, кинотеатр, клумбы. На все планировали потратить более 4 млн рублей .

В лесах и здание райисполкома — ремонт фасада, говорят, начали с месяц назад. Тут же, на улице Кирова возле нескольких домов суетятся рабочие. Всего сейчас на капитальном ремонте в поселке — 6 домов, говорит мастер по строительству глусского жилкомхоза Сергей Борисик.

— В капремонт входят замена водопроводов, сетей, ремонт кровель и фасадов, благоустройство прилегающих территорий — зависит от проекта на конкретный дом, — поясняет Сергей Борисик. — Три дома стали на капремонт планово, а к «Дожинкам» просто увеличили их число вдвое. Думаю, могут прибавить еще дома два — они тоже стоят в общем плане на капремонт. По текущему ремонту делается очень много домов — весь микрорайон «семерка» идет под покраску.





К «Дожинкам» в Глуске отремонтируют дороги — положат новый асфальт. Причем запланированный метраж в преддверии праздника урожая также увеличили вдвое. К слову, центральную улицу, Кирова, пока ремонтировать как раз не планировали — тут нужно менять не только асфальт, но и коммуникации. Это огромный объем работы, да и проект долгоиграющий, потому его вроде как отложили на время.

По словам Сергей Борисика, вдоль центральной улицы установили новые заборы, за что жители частных домов сказали «спасибо». Новый забор поставят и в парке со стороны городища — старый кардинально отличался от того, что выходил на райисполком, и вообще устарел. Заменить планируется и часть клумб. Есть планы на реконструкцию стадиона.

— Мы делаем, что скажут. А объем работы, как мы видим, увеличивается каждый день. Приедет губернатор — ставит новые задачи, нам и делать больше нужно. Но мы же только «за» — лишь бы деньги платили, — говорят строители.





Они — «госы» и частники — приехали из Могилева, Бобруйска, Слуцка. Например, ремонтом больницы и поликлиники занимается частная фирма.

Кинотеатр «Орион». Построен в 1980-х годах. Он работал до последнего, а на реконструкцию его закрыли около полутора месяцев назад. Реконструкция масштабная. От здания оставили только стены, а сейчас будут достраивать — фундамент нового контура здания уже залили. После реконструкции кинотеатр станет Центром культуры и досуга с кинозалом, концертным залом и классами для занятий, а еще залом бракосочетаний и кафе.

Реконструкцию «Ориона» завершат аккурат к «Дожинкам». Здание нынешнего Дома культуры более старое — 1960-х годов. Что в нем будет размещаться, когда Центр культуры переедет на новое место, пока решают.













«Может, президент с рабочими местами поможет?»

Открытия экс-«Ориона» в новом формате ждут и местные жители. Говорят, очень хочется уже увидеть здание после реконструкции, потому что «на картинке ну очень красиво было».

О том, что в Глуск собирается ехать президент, местные слышали, но особо не волнуются по этому поводу. Правда, над вопросом о том, что бы они хотели показать Александру Лукашенко, задумываются надолго.

— Наверное, то, что у нас нет нормальных рабочих мест таких, чтобы молодежь оставалась, чтобы остальные тоже не уезжали на заработки, — говорит педагог Людмила Владимировна. — Что у нас есть сейчас? Лесхоз, госорганизации, торговля, «Технотрансдеталь», коммунальники и частники, которые деревообработкой занимаются. Вот, пожалуй, и все. Может, президент с заводом каким поможет?

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Женщина вспоминает, что в Глуске лет 20 назад работало несколько заводов: например, плодоовощной, крахмальный.





— Наш маслосырзавод был очень хороший — продукция даже за границу шла, — делает акцент глусчанка. — Я думаю, что президент может повлиять на то, чтобы у нас тут появились рабочие места. Я прожила тут всю жизнь и хочу, чтобы процветал мой Глуск. Пока же я вижу, что он больше как-то на месте топчется.

По поводу нехватки рабочих мест с хорошими зарплатами с землячкой согласны педагоги школы искусств. Они сейчас занимаются не искусством — строительством: школу ремонтируют к новому учебному году.

— Фасад был украшен мелкой плиткой, и она со временем начала облетать. Ремонт был плановый, но, наверное, из-за «Дожинок» нам его сделают быстрее, — считают женщины.





Педагоги тоже вспоминают закрытые заводы и надеются, что хотя бы с открытием в Любанском районе горно-обогатительного комплекса глусчанам там найдется работа.

— Для жизни у нас городок прекрасный. Всем нравится — гостям из России, Украины. Есть два минуса: нехватка рабочих мест с хорошими зарплатами и отсутствие железной дороги. Мы же тут на самом отшибе области, ехать на машине далековато. Была бы какая ветка железнодорожная, к нам бы и промышленность присмотрелась. У поселка Октябрьского соседней Гомельской области ведь гораздо все веселее, чем у нас, а мы с ним похожи. Только железной дороги у нас нет, — говорит преподаватель по классу цимбал Людмила Климчик.

Еще глусчане думают, что президента обязательно стоит угостить черникой и грибами — их в глусских лесах ну очень много, а вкус, нахваливают местные, — просто супер.