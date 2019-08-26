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«Воздержаться от горных поездок». Дипломаты предупреждают белорусских туристов о пожарах в Греции
27.08.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предупреждение об опасности опубликовало белорусское посольство в Болгарии на своей странице в
В сообщении говорится, что в связи с резким ухудшением пожарной обстановки в ряде регионов Греции (в частности, регионах Аттика, Пелопоннес, Центральная Греция, Восточная Македония) объявлен 4-й (оранжевый) уровень пожарной опасности.
Дипломаты рекомендуют белорусским туристам во время пребывания в Греции соблюдать меры личной безопасности, следовать инструкциям местных властей и органов правопорядка.
— Призываем воздержаться от посещения лесных массивов, горных поездок, малопосещаемых и удаленных туристических мест, — сказано в сообщении.
Актуальную информацию о пожарной обстановке в Греции можно получить
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Предупреждение об опасности опубликовало белорусское посольство в Болгарии на своей странице в фейсбуке.
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