«Воздержаться от горных поездок». Дипломаты предупреждают белорусских туристов о пожарах в Греции

Источник материала: Tut.by

Предупреждение об опасности опубликовало белорусское посольство в Болгарии на своей странице в фейсбуке .

В сообщении говорится, что в связи с резким ухудшением пожарной обстановки в ряде регионов Греции (в частности, регионах Аттика, Пелопоннес, Центральная Греция, Восточная Македония) объявлен 4-й (оранжевый) уровень пожарной опасности.

Дипломаты рекомендуют белорусским туристам во время пребывания в Греции соблюдать меры личной безопасности, следовать инструкциям местных властей и органов правопорядка.

— Призываем воздержаться от посещения лесных массивов, горных поездок, малопосещаемых и удаленных туристических мест, — сказано в сообщении.

Актуальную информацию о пожарной обстановке в Греции можно получить здес ь.