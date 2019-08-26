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Ветераны предлагают назвать парком Победы зону отдыха в Могилеве. Горожане: «Хватит темы войны»
27.08.2019 18:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парку в микрорайоне Подниколье в Могилеве предлагают дать имя Победы,
Предложение назвать парком Победы зону отдыха в микрорайоне Подниколье собираются направить на рассмотрение в горисполком и Совет депутатов. Председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз объясняет это так:
— К нам постоянно поступают просьбы от ветеранов, которые поднимают эту тему, поскольку Могилев — единственный областной центр в республике, где нет ни площади, ни проспекта имени Победы. В Подниколье строится уникальный парковый ансамбль, и мы предлагаем назвать его в честь Победы, тем более скоро нас ожидает большая юбилейная дата.
По словам Анатолия Глаза, в перспективе здесь должен появиться мемориальный комплекс, где будут размещены имена погибших воинов, Героев Советского Союза, наименования воинских частей и другая информация, связанная с освобождением Могилева. «Это будет место, куда смогут приходить родственники солдат, защищавших мир на нашей земле».
А могилевчане против такого варианта названия парка и
Авторы петиции говорят, что исторические названия в Могилеве носят всего несколько улиц, топонимика «остается по-советски обезличенной, а просьбы общественности и предложения топонимической комиссии придать неадресным объектам (скверам, паркам, мостам) названия с историческим обликом игнорируются».
И предлагают обратить внимание на то, что в городе нет ничего связанного с общенациональными культурными деятелями, нет памятников классикам белорусской литературы — ни Янке Купале, который воспел «Могилу льва», ни Тишке Гартному, которого «довели до самоубийства в могилевской психиатрической лечебнице». При этом есть памятники Тарасу Шевченко и Александру Пушкину, «в то время как в честь выдающихся белорусов называют улицы преимущественно в частном секторе микрорайона Городщина».
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«К нам постоянно поступают просьбы от ветеранов, которые поднимают эту тему, поскольку Могилев - единственный областной центр в республике, где нет ни площади, ни...
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