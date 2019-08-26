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По результатам ЦТ Столинская гимназия третья в Брестской области

27.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

По результатам ЦТ Столинская гимназия третья в Брестской области
По результатам ЦТ Столинская гимназия третья в Брестской области, а по английскому и физике – в числе лучших в Беларуси.
Стали известны итоги централизованного тестирования в разрезе учреждений образования. И Столинская государственная гимназия на третьем месте в Брестской области по всем предметам. С незначительным отрывом наших обогнали гимназии Ганцевич и Бреста.
Если рассматривать в разрезе предметов. То в области выпускники Столинской гимназии на втором месте по набранным балам по английскому языку, физике и математике, на пятом – по русскому языку и на восьмом — по белорусскому.
Хорошо смотрится Столинская гимназия и в республиканском рейтинге. По ЦТ по английскому языку средний балл по учреждению 82,09. Больше набрали только выпускники гимназии №1 им Ф. Скорины г. Минска – 83,39 балла и лицея Белорусского государственного университета – 83,06 балла.
Также в республике по итогам ЦТ по физике учреждение на шестом месте. Все сдававшие этот предмет выпускники набрали в среднем 76 баллов.
Татьяна СЕГЕН

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По результатам ЦТ Столинская гимназия третья в Брестской области, а по английскому и физике – в числе лучших в Беларуси.
 
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