Источник материала: Навiны Палесся



По результатам ЦТ Столинская гимназия третья в Брестской области, а по английскому и физике – в числе лучших в Беларуси.

Стали известны итоги централизованного тестирования в разрезе учреждений образования. И Столинская государственная гимназия на третьем месте в Брестской области по всем предметам. С незначительным отрывом наших обогнали гимназии Ганцевич и Бреста.

Если рассматривать в разрезе предметов. То в области выпускники Столинской гимназии на втором месте по набранным балам по английскому языку, физике и математике, на пятом – по русскому языку и на восьмом — по белорусскому.

Хорошо смотрится Столинская гимназия и в республиканском рейтинге. По ЦТ по английскому языку средний балл по учреждению 82,09. Больше набрали только выпускники гимназии №1 им Ф. Скорины г. Минска – 83,39 балла и лицея Белорусского государственного университета – 83,06 балла.

Также в республике по итогам ЦТ по физике учреждение на шестом месте. Все сдававшие этот предмет выпускники набрали в среднем 76 баллов.

Татьяна СЕГЕН