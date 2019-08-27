Церемония открытия Дня белорусской письменности познакомит с богатой историей слонимской земли

Источник материала: Полымя

Торжественная церемония открытия Дня белорусской письменности 1 сентября познакомит с богатой историей слонимской земли, сообщила журналистам начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.





«Торжественная церемония открытия праздника начнется в 12.00. Она носит название «Зямля мая беларуская». Это будет художественно-историческое действо, полностью построенное на ярких событиях истории региона. Ведущими представления станут юноша и девушка, олицетворяющие молодых жителей слонимской земли», — рассказала Ирина Дрига.

По ее словам, действо будет представлять собой своеобразное путешествие во времени главных героев, которые окунутся в исторические события, происходившие на этой земле. В финальной сцене будет представлен сегодняшний день региона с широкой презентацией его творческого потенциала. Кульминацией праздника станет вручение Национальной литературной премии. Завершится церемония открытия исполнением гимна Дня белорусской письменности.

Закрытие форума состоится в 20.00. В частности, запланирована концертная программа мастеров искусств «Льецца песня па-над Шчарай» и торжественная церемония передачи эстафеты праздника городу Белыничи Могилевской области.

В концертах открытия и закрытия примут участие как ведущие коллективы и исполнители страны, так и самодеятельные, любительские коллективы Гродненской области.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново. XXVI День белорусской письменности принимает Слоним.

Источник: БелТА