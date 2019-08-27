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Погода будет способствовать аграрной отрасли и приятному отдыху — Белгидромет

27.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Установившаяся в Беларуси теплая сухая погода благоприятна для завершения уборки зерновых, подъема льнотресты, заготовки кормов. Такие погодные условия сохранятся в ближайшее время, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погода будет способствовать аграрной отрасли и приятному отдыху — Белгидромет

Улучшились агрометеорологические условия для созревания зерна кукурузы, накопления сахаров в корнеплодах сахарной свеклы.

По последним данным наблюдений, верхний 10-сантиметровый слой почвы на большей части территории Беларуси находится в умеренно влажном состоянии, что способствует обработке почвы под посев озимых зерновых культур, проведению сева и появлению всходов озимого рапса. Местами под влиянием повышенных дневных температур и солнечной погоды отмечается потеря влаги из верхних слоев почвы: на значительной территории Брестской и Гомельской областей, а также в некоторых районах центральной части и на северо-западе страны верхний 10-сантиметровый слой почвы уже слабо увлажнен. «Оптимальные сроки для проведения сева озимого рапса заканчиваются. На участках, засеянных в первой половине августа, рапс взошел, началось листообразование», — отметили агрометеорологи.

В ближайшее время будет преимущественно без осадков, сохранится повышенный температурный режим. Это обусловит дальнейшую потерю влаги из верхних слоев почвы. Площади со слабым увлажнением верхнего слоя могут увеличиться.

Источник: БелТА

 
 
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Установившаяся в Беларуси теплая сухая погода благоприятна для завершения уборки зерновых, подъема льнотресты, заготовки кормов. Такие погодные условия...
 
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