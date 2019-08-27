Белорусский «матч века» на US Open, соседи Домрачева и Депардье, колясочник и окно - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

До осени осталось 4 дня, до начала нового учебного года пять — и нас всех все это пока совсем не вдохновляет. Поэтому живем сегодняшним днем — ведь пока еще лето! Ну и заодно давайте вспомним, что мы могли пропустить TUT вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Еще в марте президент Польши Анджей Дуда пригласил Александра Лукашенко на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Большая международная встреча состоится 1 сентября в Варшаве. Как думаете, наш президент полетит ?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Недавно появились слухи, что Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален переехали в Монако — мини-княжество с самой дорогой недвижимостью в мире. Впрочем, это не мешает им жить на две страны. Тем более что на родине у Дарьи есть собственная недвижимость — особняк на берегу Минского моря в деревне Лапоровичи и трехкомнатная квартира в доме «У Троицкого». Квартиру Дарье подарил Юрий Чиж, а вот дом она строила сама. Мы тут побывали в Лапоровичах и посмотрели, как выглядит полностью готовый и заселенный особняк самой звездной пары биатлонистов . А заодно и узнали, что рядом с домом Даши и участком ее мамы находится участок… французского актера Жерара Депардье , который мечтал пожить в нашей стране «среди крестьян».

в Монако — мини-княжество с самой дорогой недвижимостью в мире. Впрочем, это не мешает им жить на две страны. Тем более что на родине у Дарьи есть собственная недвижимость — и трехкомнатная квартира в доме «У Троицкого». Квартиру Дарье подарил Юрий Чиж, а вот дом она строила сама. Мы тут побывали в Лапоровичах и посмотрели, . А заодно и узнали, что рядом с домом Даши и участком ее мамы находится , который мечтал пожить в нашей стране «среди крестьян». Вот вам история с предысторией. Помните, недавно в Полоцке нашли разбитый обелиск в память о детях, погибших на пожаре в сельском детском саду в 1933 году. TUT.BY решил узнать об этой трагедии — и нашел бывшую воспитанницу этого садика. Тогда она чудом не погибла, сегодня же 90-летняя женщина — единственная, кто остался в живых из тех, кто 86 лет назад ходил в тот детсад . «Взрослых нікога ў садку не было: усе пашлі дамой, пакінуўшы дзяцей спаць адных. Калі пачаўся пажар, каторыя з іх, можа, і праснуліся. Але збегчы не маглі - дзверы былі закрытыя».





О СПОРТЕ

О, вы смотрели ночью этот матч века? Наша первая ракетка Арина Соболенко обыграла нашу вторую ракетку Викторию Азаренко в первом раунде US Open! Вика впервые в карьере покидает турнир после поражения в первом раунде — а ведь она дважды была здесь финалисткой. Как все это было — расскажем и покажем здесь .





Минское хоккейное «Динамо» провалило вторую предсезонку подряд. За месяц товарищеских матчей команда одержала лишь одну победу, обыграв в самой первой игре узбекский «Хумо» (правда, через несколько дней и ему «зубры» уступили 3:6). Давайте посмотрим на главные проблемы клуба и прикинем, что ждет команду в сезоне (мы все же очень боимся, что в борьбе за плей-офф наша команда останется аутсайдером) .

«Динамо» провалило вторую предсезонку подряд. За месяц товарищеских матчей команда одержала лишь одну победу, обыграв в самой первой игре узбекский «Хумо» (правда, через несколько дней и ему «зубры» уступили 3:6). Давайте посмотрим на главные проблемы клуба и (мы все же очень боимся, что в борьбе за плей-офф наша команда останется аутсайдером) . В пробе известной белорусской бегуньи нашли допинг . Теперь спортсменка временно отстранена от соревнований.

Все новости вторника, 27 августа

Кстати, вы знаете, кто может стать новой примадонной российской сцены — то есть, преемницей Пугачевой? Она сама недавно рассказала в Instagram . Там, кстати, девушки, еще и виртуальным бойфрендом для фото можно разжиться — ловите идею, если нужно . И хорошего вам дня!

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