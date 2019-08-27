Белорусский «матч века» на US Open, соседи Домрачева и Депардье, колясочник и окно - все за вчера

До осени осталось 4 дня, до начала нового учебного года пять — и нас всех все это пока совсем не вдохновляет. Поэтому живем сегодняшним днем — ведь пока еще лето! Ну и заодно давайте вспомним, что мы могли пропустить TUT вчера.
В понедельник Александр Лукашенко анонсировал большое совещание на тему образования. Начинать разговор надо снизу, сказал президент. Для этого на встречу планируют пригласить в том числе людей «не с подачи Минобразования». Мы попросили экспертов поделиться своим видением, какие проблемы (и их решение) они видят в системе образования и что они бы могли сказать президенту, если бы их пригласили на совещание. Очень много здравых мыслей!
А президент тем временем поинтересовался финансовой стороной прошедших Европейских игр. Говорит, этим вопросом были очень обеспокоены некоторые граждане: «Это в основном так называемая оппозиция (им, что ни сделай, все плохо)… Мы должны гордиться, что можем принять и провести такие мероприятия. Это стоит немало денег, но оценить это трудно. Но попробуем посчитать». И вроде бы есть ответ.
Еще в марте президент Польши Анджей Дуда пригласил Александра Лукашенко на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Большая международная встреча состоится 1 сентября в Варшаве. Как думаете, наш президент полетит?
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Недавно появились слухи, что Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален переехали в Монако — мини-княжество с самой дорогой недвижимостью в мире. Впрочем, это не мешает им жить на две страны. Тем более что на родине у Дарьи есть собственная недвижимость — особняк на берегу Минского моря в деревне Лапоровичи и трехкомнатная квартира в доме «У Троицкого». Квартиру Дарье подарил Юрий Чиж, а вот дом она строила сама. Мы тут побывали в Лапоровичах и посмотрели, как выглядит полностью готовый и заселенный особняк самой звездной пары биатлонистов. А заодно и узнали, что рядом с домом Даши и участком ее мамы находится участок… французского актера Жерара Депардье, который мечтал пожить в нашей стране «среди крестьян».
Вот вам история с предысторией. Помните, недавно в Полоцке нашли разбитый обелиск в память о детях, погибших на пожаре в сельском детском саду в 1933 году. TUT.BY решил узнать об этой трагедии — и нашел бывшую воспитанницу этого садика. Тогда она чудом не погибла, сегодня же 90-летняя женщина — единственная, кто остался в живых из тех, кто 86 лет назад ходил в тот детсад. «Взрослых нікога ў садку не было: усе пашлі дамой, пакінуўшы дзяцей спаць адных. Калі пачаўся пажар, каторыя з іх, можа, і праснуліся. Але збегчы не маглі - дзверы былі закрытыя».
Побывали в Глуске — там скоро пройдут областные «Дожинки», а еще сюда собрался приехать президент. Мы посмотрели, как меняется городок, и спросили его жителей, что бы они показали президенту. «Наверное, то, что у нас нет нормальных рабочих мест таких, чтобы молодежь оставалась, чтобы остальные тоже не уезжали на заработки… Может, президент с заводом каким поможет?»
В Мозыре инвалид-колясочник несколько лет добивался установки подъемника в подъезде дома, в котором живет, — а когда понял, что его проблему решать никто не собирается, придумал свой уникальный способ. Теперь из квартиры на улицу и обратно он попадает… через окно. На вопрос, не страшно ли, отвечает: «А что делать?» А нам даже на фото смотреть, если честно, страшно…
А вот история сельчанина из Глубокского района, который купил у колхоза списанный комбайн. Однако по дороге на ремонт комбайн остановила милиция, потом технику вернули в хозяйство, где ее разобрали. Он судился, суды становились на его сторону, но… Давайте расскажем, как так случилось, что у человека нет ни комбайна, ни денег. И, похоже, не будет…
Проблемы белорусских фермеров со сбытом помидоров, по их словам, никуда не делись, увы. «Почему государство к нам так относится? Ведь можно не тратить валюту на закупку помидоров за границей, а скупать у населения. Душа болит, когда видишь, как они гниют». Власти говорят — ситуация не критичная.
А теперь — очень полезный материал. Если вы живете не там, где прописаны, вам важно это знать: чтобы прикрепиться к поликлинике не по месту регистрации нужен только паспорт. А на деле иногда просят показать копию договора аренды квартиры или что-то еще. Знайте свои права и, внимательно изучив этот текст, идите их отстаивать.
О СПОРТЕ
О, вы смотрели ночью этот матч века? Наша первая ракетка Арина Соболенко обыграла нашу вторую ракетку Викторию Азаренко в первом раунде US Open! Вика впервые в карьере покидает турнир после поражения в первом раунде — а ведь она дважды была здесь финалисткой. Как все это было — расскажем и покажем здесь.
Минское хоккейное «Динамо» провалило вторую предсезонку подряд. За месяц товарищеских матчей команда одержала лишь одну победу, обыграв в самой первой игре узбекский «Хумо» (правда, через несколько дней и ему «зубры» уступили 3:6). Давайте посмотрим на главные проблемы клуба и прикинем, что ждет команду в сезоне (мы все же очень боимся, что в борьбе за плей-офф наша команда останется аутсайдером) .
В пробе известной белорусской бегуньи нашли допинг. Теперь спортсменка временно отстранена от соревнований.
Кстати, вы знаете, кто может стать новой примадонной российской сцены — то есть, преемницей Пугачевой? Она сама недавно рассказала в Instagram. Там, кстати, девушки, еще и виртуальным бойфрендом для фото можно разжиться — ловите идею, если нужно. И хорошего вам дня!
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