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В Витебске от наркотиков умерли два человека. Будут судить наркодилера-россиянина

28.08.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области действовала преступная группа, которая через интернет-магазин продавала белорусам и россиянам наркотики. Один закладчик — гражданин России, под арестом, его ждет суд. От употребления метадона, приобретенного у этого наркодилера, в Витебске умерли два человека, сообщает СК.


Фото: СК

34-летний россиянин входил в состав организованной группы, которая продавала наркотики через интернет-магазин в Беларуси и России.

С декабря 2018-го по март 2019-го мужчина забирал наркотики из тайников, хранил их и готовил к сбыту: фасовал, упаковывал и раскладывал в тайники в Витебской области. Затем россиянин говорил «коллегам», где находятся «закладки», и получал за это деньги.

Так, мужчина знал о месторасположении не менее 28 г героина, 140 г амфетамина, 0,34 г кокаина, 291 г марихуаны, 249 г гашиша, 99 г мефедрона, 42 г альфа-PVP, 8 г метадона. Установлены два эпизода, когда подозреваемые по уголовным делам приобретали через интернет-магазин наркотики, спрятанные обвиняемым.

Вечером 30 января 2019 года россиянин сделал «закладку» с метадоном в Витебске. Утром 1 февраля вещество купили двое 29-летних мужчин, забрали его из тайника, часть потребили в тот же день и умерли. Оставшуюся часть наркотика на следующий день изъяла милиция.

Россиянина обвиняют в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте наркотических средств, особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере, совершенном организованной группой, повлекшим по неосторожности смерть двух человек в результате потребления ими наркотических средств. Его скоро будут судить.

В отдельное производство выделено дело в отношении остальных участников организованной группы, их ищут следователи.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебской области действовала преступная группа, которая через интернет-магазин продавала белорусам и россиянам наркотики. Один закладчик - гражданин России,...
 
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