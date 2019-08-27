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Пятница или понедельник? Когда в школах Бреста пройдут первосентябрьские линейки
28.08.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В новом 2019/2020 учебном году первый школьный звонок в Бресте прозвучит 2 сентября,
Исключение — для двух новых учебных заведений: средней школы № 11 на 1480 мест, которая откроется в заречном районе, и школы-сада № 11 на 470 мест в микрорайоне «Ковалево». Для «новеньких» первый звонок раздастся 30 августа. В Бресте новый учебный год стартует для 38 500 школьников.
В новом учебном году за парты сядут более 41 тысячи школьников, в том числе около 5 тысяч первоклассников. В ясли и садики будут ходить 17 тысяч детей.
В этом году в городе откроются два новых учебных заведения, и оба под номером 11. Это детский сад-начальная школа в микрорайоне «Лагуна» и средняя школа на улице Сальникова.
Всего на финансирование системы образования в этом году направлено 126,6 миллионов рублей.
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Кстати, в городе открывают два новых учебных заведения: среднюю школу № 11 на 1480 мест в заречном районе и школу-сад № 11 на 470 мест в микрорайоне «Ковалево».
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