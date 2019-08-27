Пятница или понедельник? Когда в школах Бреста пройдут первосентябрьские линейки

Источник материала: Tut.by

В новом 2019/2020 учебном году первый школьный звонок в Бресте прозвучит 2 сентября, пишет «Вечерний Брест».

Исключение — для двух новых учебных заведений: средней школы № 11 на 1480 мест, которая откроется в заречном районе, и школы-сада № 11 на 470 мест в микрорайоне «Ковалево». Для «новеньких» первый звонок раздастся 30 августа. В Бресте новый учебный год стартует для 38 500 школьников.

В новом учебном году за парты сядут более 41 тысячи школьников, в том числе около 5 тысяч первоклассников. В ясли и садики будут ходить 17 тысяч детей.

В этом году в городе откроются два новых учебных заведения, и оба под номером 11. Это детский сад-начальная школа в микрорайоне «Лагуна» и средняя школа на улице Сальникова.

Всего на финансирование системы образования в этом году направлено 126,6 миллионов рублей.