«Смотрим вместе фильмы в оригинале». Как минчане учат английский всей семьей

Источник материала: Tut.by

В современном мире английский нужен везде: в путешествиях, на работе и в обычной жизни. Многие это понимают, но учиться не идут. В семье Демидович «инглиш» учит каждый. Ирина пойдет на языковые курсы Streamline в сентябре, Александр отучился уже три семестра. Их старший сын Кирилл занимается в языковой школе с 2017-го. Но и трехлетний Герман не отстает: уже знает английский алфавит и правильно называет цвета. О том, чем принципиально отличается изучение языка в школе и на курсах и зачем учить язык всей семьей, читайте в нашем материале.





«Говорить так, чтобы тебя поняли правильно, — это кайф»

Серьезно за изучение английского языка в семье Демидович взялись около двух лет назад. Супруги любят путешествовать вместе с детьми, стараются выезжать за границу хотя бы четыре раза в год. И именно в путешествиях, говорит Ирина, стало понятно: школьных знаний не всегда хватает, чтобы донести свою мысль. Так, желание путешествовать без ограничений стало толчком к изучению языка.





— И я, и Саша учили английский еще в школьные годы. Но там, как по мне, недостаточно разговорной практики. Дают грамматическую базу, но не помогают преодолеть языковой барьер. А сейчас, куда ни выезжай, везде столкнешься с английским, везде придется именно разговаривать.

Да и в работе, продолжает мысль супруги Александр, может пригодиться «инглиш»:

— Мне часто приходится общаться с западными партнерами по работе. Приятно, когда понимаешь, о чем они говорят, и сам в состоянии сказать так, чтобы собеседники поняли тебя правильно. Это кайф.





Есть в семье и дополнительный стимул изучать язык. Сестра Ирины вышла замуж за иностранца, и супруги частенько приезжают в Беларусь погостить. По-русски свояк не говорит, а общаться на английском стесняется Ирина. Вот и хочет повысить уровень языка, чтобы не бояться разговора. Женщина признается: она может свободно говорить на польском языке, в состоянии объясниться с итальянцами. Но когда надо использовать в речи английский, возникает психологический барьер.

— Сегодня стыдно не знать английский. Мне точно стыдно. За границей я постоянно вижу других туристов, многие говорят свободно. А я что, хуже? Почему они могут, а я нет? Вот чтобы избавиться от барьера, я и записалась на курсы в Streamline. А еще, чтобы разобраться, наконец, во временных формах. Это для меня самое сложное!





«Чем ниже оценка, тем глупее себя чувствуешь»

Старший сын Кирилл учит английский в школе с семи лет, а последние два года дополнительно занимается на языковых курсах.

— Если сравнивать, то на курсах я чувствую себя свободнее. В школе ставят оценки. Если что-то не выходит, оценка снижается. И чем она ниже, тем глупее ты себя чувствуешь, хотя проблема может быть в волнении, а не в том, что ты чего-то не знаешь. На курсах никто не скажет, что ты плох, и у тебя нет страха ошибиться.





— В языковой школе объясняют, что ошибаются все и это не страшно. К тому же, когда идешь на курсы, у тебя есть четкая цель. А в таком случае обучение проходит продуктивнее, — считает Ирина. — В Streamline больший упор делается на живое общение. Если ошибешься с временной формой, скажешь «я хотеть, я ходить», тебя не осудят, не станут смеяться. Это здорово раскрепощает.

А вот проще всего с английским сейчас, кажется, Герману: всю информацию малышу подают в игровой форме. У него даже есть любимая игра — называть цвета фломастеров, которые показывает мама.





— Детям лучше учить иностранный язык с раннего возраста. Герман раз в неделю посещает детский сад, где говорят только по-английски. Но и дома мы с ним занимаемся, — рассказывает Ирина. — Считать до десяти Герман научился сначала на английском. Английский алфавит выучил быстрее русского благодаря песенке. Наверное, если бы русский букварь тоже дополняла «фирменная» песенка, дело бы шло куда проще.

«Преграды только в нашей голове»

Тот факт, что в семье занимаются английским все, создает эффект соревнования и поддержки: никому не хочется отставать, да и в компании всегда интереснее. Когда-то в доме даже было правило — говорить по-английски каждый вечер. Но придерживаться его оказалось сложно, и правило отменили.

— Зато теперь можем всей семьей собраться у телевизора и посмотреть фильмы в оригинале. Конечно, не всегда все понятно. Но в целом суть уловить можно, — объясняет Александр.





Глобально в жизни семьи с началом изучения английского пока ничего не поменялось. Разве что география путешествий расширилась: не страшно ехать туда, где русского языка нет вообще. Ирина замечает, что супруг стал увереннее вести себя на отдыхе и начал сам общаться с местными. А Кирилл завел англоговорящего друга по переписке. Это, считает его мама, хорошая практика.

— Я хочу, чтобы дети знали английский язык на том же уровне, что и русский. Мы с Сашей в детстве упустили это и жалеем. А ведь учить язык полезно для общего развития. К тому же английский дает много возможностей. Можно поступить в престижный вуз за границей, можно получить более интересную работу.





Чтобы мотивировать детей, считает Ирина, с ними нужно говорить. Чаще объяснять, зачем английский необходим в будущем, и показывать это на личном примере.

— Нельзя сказать: «Иди учи, потом проверю». Ребенка надо поддерживать, хвалить почаще. При таком обращении дети «загораются», им хочется показать результат. А когда запал потухает, надо снова дать мотивационный толчок.

Со взрослыми, признается Ирина, все сложнее. То запомнить уже не просто, то времени не найти.

— Важно помнить, что нет волшебной кнопки, нажав на которую вы облегчите изучение языка. Я советую отбросить все страхи. Заговорить по-английски может любой человек независимо от возраста. Все преграды только в нашей голове.

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Иностранный язык сам в голове не отложится, а тем более качественно! Сейчас самое время записаться на курсы и ощутить значительный прогресс уже в первые месяцы обучения!