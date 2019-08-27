|
В Витебске проведут ярмарки вакансий. Будет под 200 предложений работы (в том числе - срочной)
28.08.2019 09:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Управление по труду, занятости и соцзащите горисполкома приглашает на «Мини-ярмарки вакансий»,
3 сентября ОАО «Витебский мясокомбинат» представит более 100 вакансий.
4 сентября ярмарку проведет «Витебский ДСК»: предприятие представит более 70 вакансий. В частности, здесь срочно требуются формовщики изделий и конструкций (зарплата — от 700 рублей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ярмарки вакансий состоятся 3 и 4 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)