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В Витебске проведут ярмарки вакансий. Будет под 200 предложений работы (в том числе - срочной)

28.08.2019 09:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Управление по труду, занятости и соцзащите горисполкома приглашает на «Мини-ярмарки вакансий», сообщают «Витьбичи».

3 сентября ОАО «Витебский мясокомбинат» представит более 100 вакансий.

4 сентября ярмарку проведет «Витебский ДСК»: предприятие представит более 70 вакансий. В частности, здесь срочно требуются формовщики изделий и конструкций (зарплата — от 700 рублей).

Обе ярмарки вакансий начнутся в 10 часов утра и пройдут по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 10, 2 этаж, зал заседаний.

 
 
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