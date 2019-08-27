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В Зельвенском районе фиктивно работали летние лагеря: дети были, а отдыха - нет

28.08.2019 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Зельвенском районе в июне-августе должны были работать палаточные туристические передвижные лагеря, однако на деле они не функционировали, а детей туда зачисляли формально, сообщает прокуратура.


Фото носит иллюстративный характер. minsk.gov.by

Такое летнее «оздоровление» детей организовали УО «Государственная средняя школа № 3 г. п. Зельва», ГУО «Деречинский детский сад-средняя школа», ГУО «Каролинская средняя школа», УО «Государственная гимназия № 1 г. Гродно» и другие учреждения образования Зельвенского района.

По ведомостям деньги начислялись на питание детям, которые были записаны в лагерь. На самом же деле наличные средства, которые получили руководители лагерей в отделе образования, использовали для приобретения продуктов питания, оплаты проезда, экскурсий и хозяйственных нужд.

Часто к лагерям, которые все-таки функционировали, детей доставляли не организованно, а на территорию места отдыха допускались посторонние. Также дети одни ехали в ночных поездах.

При организации питания детей не были соблюдены санитарные нормы и правила, в том числе при закупке пищевых продуктов и приготовлении пищи. Обнаружены нарушения и самого режима питания.

Нарушения установлены и в деятельности лагерей труда и отдыха.

Например, с 3 по 26 июня на базе ГУО «Голынковская средняя школа» должен был работать лагерь труда и отдыха на 13 человек. Дети должны были помогать в местном хозяйстве, но в итоге все организовали на базе школы, директор учреждения образования оформил учащихся по трудовым договорам в качестве подсобных рабочих. Их труд оплачивали из внебюджетных средств по формуле: 600 рублей на всех.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Зельвеньском районе в июне-августе должны были работать палаточные туристические передвижные лагеря, однако на деле они не функционировали, а детей туда...
 
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