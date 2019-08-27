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30 августа ГАИ проведет Единый день безопасности дорожного движения

28.08.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

30 августа ГАИ проведет Единый день безопасности дорожного движения

30 августа 2019 года Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Безопасная дорога в школу – задача взрослых!».
Три месяца каникул – беззаботной и свободной жизни у учеников подходят к финишу. Отвыкшим от школьного режима и немного «распустившимся» в дисциплине после чрезмерного попечения бабушками и дедушками в деревнях, ребятам первые дни, да и недели, очень сложно привыкнуть к тому образу жизни и поведению, которые будут присущи им следующие девять месяцев – целый учебный год. В лагерях и деревнях ребятня отвыкла от городской суеты, интенсивного транспортного потока, и поэтому накануне учебного года и в его первые дни участники дорожного движения должны быть наиболее внимательными и бдительными при передвижении на транспортных средствах особенно вблизи школ, детских садов, других учреждений образования.
Задача всех участников дорожного движения – быть максимально внимательными к ребятам. Чужих детей на дороге не бывает, поэтому от вашего небезразличного участия зависит их здоровье и жизнь.
За текущий период 2019 года на территории Витебской области с участием детей в возрасте до 18 лет произошло 21 ДТП, в которых 20 детей получили ранения и 2 ребенка погибло. Сотрудники ГАИ проведут как рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения, так и профилактические мероприятия.

 
 
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30 августа 2019 года Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Безопасная дорога в школу – задача взрослых!».
 
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