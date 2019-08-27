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Карусель из «легковушки» и планы на каток. Как могилевчане превратили пустырь в игровой городок

28.08.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве местные жители превратили пустырь в игровой городок для детей и взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дети катаются на карусели, сделанной из легковушки, труб и кабелей, взрослые «рубятся» в волейбол. А зимой тут планируют залить каток.

Детская площадка — хэнд-мэйд жителей поселка Гребенево. Начало было положено год назад. Тогда на месте игрового городка был пустырь. А стартовал проект с незамысловатой вертушки, которую собрали буквально из мусора. Ступица от старенькой легковушки послужила вращательным элементом, каркас переделали из катушки для электрического кабеля, а поручни смастерили из металлической трубы — и готово.

Идейным вдохновителем местных жителей стал Сергей Грибов. У мужчины двое детей, им коротать свободное время, кроме как во дворе, больше негде. Сергей собрал соседей, предложил что-то смастерить собственными руками, что-то купить сообща. Результатом остались довольны все.

— Начали сами делать — появились спонсоры, люди стали приходить. Даже депутаты помогают. Мы сами тут в волейбол каждый вечер играем, отлично проводим время, — говорит Сергей Грибов.

Мужчина уже задумывается над расширением площадки. К зиме тут появится каток, а к следующему лету — настоящие футбольные ворота.

 
Теги: Могилев
 
 
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