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Карусель из «легковушки» и планы на каток. Как могилевчане превратили пустырь в игровой городок
28.08.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве местные жители превратили пустырь в игровой городок для детей и взрослых,
Детская площадка — хэнд-мэйд жителей поселка Гребенево. Начало было положено год назад. Тогда на месте игрового городка был пустырь. А стартовал проект с незамысловатой вертушки, которую собрали буквально из мусора. Ступица от старенькой легковушки послужила вращательным элементом, каркас переделали из катушки для электрического кабеля, а поручни смастерили из металлической трубы — и готово.
Идейным вдохновителем местных жителей стал Сергей Грибов. У мужчины двое детей, им коротать свободное время, кроме как во дворе, больше негде. Сергей собрал соседей, предложил что-то смастерить собственными руками, что-то купить сообща. Результатом остались довольны все.
— Начали сами делать — появились спонсоры, люди стали приходить. Даже депутаты помогают. Мы сами тут в волейбол каждый вечер играем, отлично проводим время, — говорит Сергей Грибов.
Мужчина уже задумывается над расширением площадки. К зиме тут появится каток, а к следующему лету — настоящие футбольные ворота.
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Теперь на площадке даже взрослые «рубятся» в волейбол.
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