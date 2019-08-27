ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Быховском отделе ЗАГС зарегистрировали 100­-й брак с начала года

28.08.2019 — Новости Общества | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Егор и Жанна торопливо, но с улыбками поднимались по ступеням к распахнутой двери Дворца бракосочетаний. Хрупкая невеста в белом платье и статный жених. За влюбленными спешили, не скрывая волнения, их родные и близкие.

В Быховском отделе ЗАГС зарегистрировали 100­-й брак с начала года

Егор и Жанна несмело вошли в зал. Там они произнесли клятвы, а на безымянных пальцах молодых заблестели золотые кольца, подаренные в знак верности и преданности друг другу. Так 24 августа родилась новая семья Лопухиных.

Настоящим сюрпризом для молодоженов стал тот факт, что их брак оказался 100-м, зарегистрированным в отделе ЗАГС Быховского райисполкома.

Вручая молодоженам их первый семейный документ, главный специалист отдела Татьяна Стрельцова поздравила супругов, пожелала им беречь свой союз, быть друг другу поддержкой и опорой, а радости и горести делить пополам.

К слову, только в августе в отделе ЗАГС Быховского райисполкома брак зарегистрировали уже 25 пар. А в июле его специалисты провели выездную регистрацию брака в деревне Залохвенье. Хотите необычную свадьбу? Обращайтесь к специалистам ЗАГСа, не стесняясь!

Крепкая, дружная семья, в которой нет места слову «я», а есть только «мы» – надежная опора на жизненном пути. А если вы сохранили теплоту в сердцах на долгие годы и встретили «серебряную», а то и «золотую» годовщину совместной жизни, обязательно отпразднуйте эти даты торжественно. И здесь также поможет отдел ЗАГС райисполкома.

Есть и еще повод для общей радости, а точнее — 175. Именно столько рождений зарегистрировано в районе за семь месяцев (в 2018 году – 146). У земляков родилось 5 двоен, 58 первенцев. Всего же быховчане «приросли» 94 мальчиками и 81 девочкой.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Егор и Жанна торопливо, но с улыбками поднимались по ступеням к распахнутой двери Дворца бракосочетаний. Хрупкая невеста в белом платье
 
Новости дня
Новости общества
 
30 августа ГАИ проведет Единый день безопасности дорожного движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.08.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика