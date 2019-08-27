В Быховском отделе ЗАГС зарегистрировали 100­-й брак с начала года

Источник материала: Маяк Преднепровья

Егор и Жанна торопливо, но с улыбками поднимались по ступеням к распахнутой двери Дворца бракосочетаний. Хрупкая невеста в белом платье и статный жених. За влюбленными спешили, не скрывая волнения, их родные и близкие.





Егор и Жанна несмело вошли в зал. Там они произнесли клятвы, а на безымянных пальцах молодых заблестели золотые кольца, подаренные в знак верности и преданности друг другу. Так 24 августа родилась новая семья Лопухиных.

Настоящим сюрпризом для молодоженов стал тот факт, что их брак оказался 100-м, зарегистрированным в отделе ЗАГС Быховского райисполкома.

Вручая молодоженам их первый семейный документ, главный специалист отдела Татьяна Стрельцова поздравила супругов, пожелала им беречь свой союз, быть друг другу поддержкой и опорой, а радости и горести делить пополам.

К слову, только в августе в отделе ЗАГС Быховского райисполкома брак зарегистрировали уже 25 пар. А в июле его специалисты провели выездную регистрацию брака в деревне Залохвенье. Хотите необычную свадьбу? Обращайтесь к специалистам ЗАГСа, не стесняясь!

Крепкая, дружная семья, в которой нет места слову «я», а есть только «мы» – надежная опора на жизненном пути. А если вы сохранили теплоту в сердцах на долгие годы и встретили «серебряную», а то и «золотую» годовщину совместной жизни, обязательно отпразднуйте эти даты торжественно. И здесь также поможет отдел ЗАГС райисполкома.

Есть и еще повод для общей радости, а точнее — 175. Именно столько рождений зарегистрировано в районе за семь месяцев (в 2018 году – 146). У земляков родилось 5 двоен, 58 первенцев. Всего же быховчане «приросли» 94 мальчиками и 81 девочкой.

Екатерина ГУРСКАЯ.