28 августа -Успение Пресвятой Богородицы: постный день или нет?

Источник материала: Газета Авангард





Каждый год 28 августа отмечают большой религиозный праздник – Успение Пресвятой Богородицы. В народе его называют Первая Пречистая. Зачастую у верующих возникает вопрос о том, постный это день или нет.

Так, 27 августа заканчивается самый сложный пост за год. Согласно традиции, необходимо накрыть праздничный стол и пригласить за него всех близких и друзей. Главное, чтобы на столе стояли грибы, ягоды и лесные орехи. А вот, что касается употребления скоромной пищи, то нужно учитывать день разговления. Если он попадает на среду или пятницу, то употребление такой пищи переносится ещё на один день.

В 2019 году, Успение выпадает на среду. Это означает, что разговляться после поста можно будет только в четверг. Поэтому на праздничном столе должны быть постные продукты. Таким образом, 28 августа 2019 года считается постным днём. А вот 29 августа все верующие могут разговляться.

В день праздника 28 августа нужно успеть сделать следующее:

Посетить Храм. Каждый верующий обязательно должен сходить в церковь. К слову, раньше в этот день люди приносили в Храм пшеничные колоски для их освящения. Однако сегодня эту традицию позабыли. Сейчас она нигде не встречается.

Прочитать молитвы о здравии. 28 августа является самым удачным днём для чтения молитв о здравии. В Храме также можно поставить свечу за здравие всех близких и родственников. К слову, особенное внимание нужно уделить молитвам о детях, поскольку Богородица защищает детей от болезней и плохих глаз.

Помогать людям, просящим о помощи. Ещё много веков назад 28 августа существовала традиция кормить всех нищих в округе, а также раздавать им продукты и деньги. Сейчас же эта традиция немного видоизменилась. Так, если есть финансовая возможность, то стоит помочь людям, просящим о помощи.

Планировать свадьбу. Существует поверье, что если о свадьбе договориться на Успение, брак будет крепким, долгим и счастливым.

На Успение Пресвятой Богородицы нельзя заниматься физическим трудом (по дому и по хозяйству), сквернословить, ссориться, стричь волосы (особенно девушкам), разводить огонь, ходить босиком по росе: считается, что роса – это слезы земли, которая оплакивает смерть Марии.

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы посвящены приближающейся осени: