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Минздрав выступает за то, чтобы запретить продавать алкоголь лицам до 21 года
28.08.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Большинство органов госуправления поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года. Об этом говорится в
В письме сказано, что Министерство здравоохранения неоднократно выступало за то, чтобы ограничить время и количество мест продажи алкоголя, запретить реализовывать их лицам до 21 года, ограничить рекламу крепких напитков и пива.
Эти инициативы поддерживает большинство органов государственного управления, они включены в качестве отдельных мероприятий в подпрограмму «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» госпрограммы, которая принята на 2016−2020 годы.
В частности, говорится в ответе, с целью ограничения доступности алкогольных напитков предусмотрен ряд мер:
Пока все эти меры не действуют.
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Большинство органов госуправления поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года. Об этом говорится в ответе на обращение граждан первого заместителя...
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