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Минздрав выступает за то, чтобы запретить продавать алкоголь лицам до 21 года

28.08.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большинство органов госуправления поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года. Об этом говорится в ответе на обращение граждан первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

В письме сказано, что Министерство здравоохранения неоднократно выступало за то, чтобы ограничить время и количество мест продажи алкоголя, запретить реализовывать их лицам до 21 года, ограничить рекламу крепких напитков и пива.

Эти инициативы поддерживает большинство органов государственного управления, они включены в качестве отдельных мероприятий в подпрограмму «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» госпрограммы, которая принята на 2016−2020 годы.

В частности, говорится в ответе, с целью ограничения доступности алкогольных напитков предусмотрен ряд мер:

  • создание в населенных пунктах, на территории парков культуры отдыха зон, свободных от торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом;
  • инициирование полного запрета рекламы слабоалкогольных напитков и пива в средствах массовой информации, на радио и телевидении;
  • проработка вопроса о целесообразности количества магазинов, реализующих алкогольные напитки не более 1 на 5000 населения;
  • инициирование запрета розничной торговли алкогольными напитками вне изолированных отделов в магазинах площадью от 1500 кв. метров.

Пока все эти меры не действуют.

 
 
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Большинство органов госуправления поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года. Об этом говорится в ответе на обращение граждан первого заместителя...
 
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