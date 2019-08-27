Без недобора и очередей. Как работает система поступления в БГУИР, и почему она действует только там

Источник материала: Tut.by

В Германии, США или, например, Польше абитуриенты могут подавать заявки сразу в несколько вузов. Пару лет назад в Беларуси хотели сделать что-то похожее. Но не случилось. Частично большая идея прижилась лишь в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, где у выпускников принимают документы сразу на все специальности блока. Более 10 лет здесь используют автоматизированную систему подачи заявлений и зачисления. О плюсах и минусах системы, а также о том, почему ее не поддержали в других университетах, TUT.BY рассказал Василий Бондарик, ответственный секретарь приемной комиссии главного IT-вуза страны.



Снимок используется в качестве иллюстрации.

— Изначально планировали, что это будет межвузовская система, как в Европе. Предполагалось, объединить несколько университетов с одинаковыми специальностями и идентичными испытаниями в одну корпорацию, — говорит Василий Бондарик. — Например, человек хочет быть журналистом. Журфак есть в БГУ, БрГУ, ГрГУ. Абитуриент относит сертификаты в вуз, где бы хотел учиться, и помечает: если, например, к вам в Минск не пройду, не против поехать в БрГУ. Не попаду в Брест, тогда давайте в Гродно. Затем в зависимости от результатов ЦТ и пожеланий он, если хватает баллов, попадает в один из этих университетов. В итоге мы не теряем абитуриентов с высокими баллами лишь от того, что они не успели переподать документы в вуз, где конкурс был поменьше.

Фото: сайт bsuir.by

Однако университетских корпораций не появилось. Вариант, чтобы система работала в каждом отдельном вузе, тоже не подошел. И причин тут несколько. Например, для ее поддержки нужно «ядро» программистов и системных аналитиков. Вот только не во всех вузах есть такой ресурс. В итоге, некоторым университетам на время вступительной кампании пришлось бы нанимать таких специалистов. Вопрос, выгодно ли это?

— В этом году мы за полтора месяца обработали более 5000 заявлений, набрали 3500 студентов и 640 магистрантов, — переходит к цифрам собеседник. — Конечно, в наших условиях все делается четко. А если, например, кто-то принимает 300−500 студентов, то для них это вряд ли будет интересно.

Есть еще момент: за годы работы в большинстве вузов организовалась своя система приема документов. Сейчас она везде хотя бы частично, но автоматизирована.

— Так, например, во многих университетах проходит объединенный конкурс по факультетам, — говорит Василий Бондарик, отмечая, что есть и другие трудности внедрения этой системы во все вузы страны. — Но наш опыт показал: для нашего университета это идеальный вариант.

«Случается, на специальность попадают люди, ни у одного из которых она не стояла в приоритетах первой»



Снимок используется в качестве иллюстрации.

В БГУИР система работает так: абитуриент может подать документы сразу на все специальности технического или экономического блока. В первом случае на очном дневном их 29. Во втором — две.

При этом необходимо выбрать приоритет специальностей, то есть расставить их от наиболее к наименее интересной для себя. Сделать это можно дома на сайте вуза в электронном кабинете. Позже, после подачи документов, в зависимости от баллов и пожеланий (созданного абитуриентом рейтинга) парень или девушка попадает на ту или иную специальность.

— В техническом блоке на любую из специальностей нужны сертификаты по белорусскому (русскому), математике, физике, — Василий Бондарик обращает внимание на идентичность испытаний. — В экономическом — белорусскому (русскому), математике, английскому.

Плюсов, говорят в БГУИР, в таком механизме немало. Нет недоборов, ажиотажа последнего дня и многочасовых очередей .

— В большинстве университетов, например, данные о принятых документах, записывают в бумажные журналы. Журналы при этом привязаны к факультетам. Студент хочет, предположим, подать документы на мехмат, становится в очередь к мехмату, — просто объясняет Василий Бондарик. — Но вот ситуация. У нас на факультет компьютерных систем и сетей в этом году подало документы более 1000 человек (статистика ведется по первой специальности, указанной в заявлении). А на факультете инфокоммуникаций — менее 200. Выходит, в первом случае в очереди человеку пришлось бы стоять в пять раз дольше, чем во втором. Электронный журнал позволяет работать по принципу «свободная касса» и принимать данные от абитуриентов не зависимо от факультета.

— А что можно отнести к минусам системы?

— Бывают случаи, когда на специальности оказываются люди, ни у одного из которых она не стояла в приоритетах первой или даже второй, — приводит пример Василий Бондарик. — Или же абитуриенты попадают не на те специальности, где бы хотели учиться. Поэтому нужно ответственно выстраивать список приоритетов.

— А абитуриенты как делают?

— По-разному. Те, кто хочет учиться на конкретной специальности, четко отмечает свои пожелания. Те, для кого главное поступить именно в БГУИР, относятся к этому проще.

По статистике БГУИР примерно половина ребят, которые хотят учиться в техническом блоке, из 29 специальностей выбирает все 29 или 28. Треть — лишь четыре. В основном это ребята, которые нацелены на самый престижный факультет вуза — факультет компьютерных систем и сетей.

— Чуть что они готовы пойти туда на платное. Или рассматривают другой университет, — говорит собеседник. — Был случай, когда поступала девушка, у которой было 360 баллов. В списке приоритетов она выбрала лишь одну специальность. В какой-то момент стало понятно, что проходной туда приближается к 364. В итоге на бюджет человек не попал.

«На 99,9% процентов проходные баллы мы можем выдать, как только закончим принимать документы»



Снимок используется в качестве иллюстрации

Зачисление в БГУИР проходит так: сразу абитуриентов выстраивают в рейтинг по баллам. Дальше смотрят на перечень их приоритетов и заполняют каждую специальность, идя по списку абитуриентов сверху-вниз. Если на специальность, которая указана в заявлении абитуриента под № 1, есть еще вакантные места — он попадает туда и остается на этой позиции. Если на первую специальность из заявления он не проходит, система пытается его зачислить на вторую специальность, и так далее. По результатам зачисления рассчитываются проходные баллы по каждой специальности.

— Выходит, «середнячки» до последнего не понимают, на какую специальность попадут.

— Как только сформировался конкурс по большинству специальностей, мы вывешиваем таблицу с расчетным проходным баллом на каждую специальность на текущий момент времени. В 15.00 последнего дня подачи документов мы доводим эту информацию до абитуриентов в последний раз для текущего года. В принципе, на нее можно ориентироваться. Конечно, документы еще продолжают подавать, ситуация меняется, но за пару часов сильно изменить проходные баллы почти невозможно. Поэтому обычно абитуриент опускается максимум на одну-две позиции в своем заявлении.

— Как долго система считает результаты?

— Вообще, на 99,9% процентов проходные баллы мы можем выдать как только закончим принимать документы. Но по графику приемной комиссии зачисление проходит с 25 по 28 июля. В текущем году до 26-го мы несколько раз перепроверяли правильно ли внесли в базу данных данные из сертификатов, аттестатов и так далее. И только после этого вывели результат. Ошибок тут быть не должно.

В этом году, продолжает Василий Бондарик, когда появились списки рекомендованных к зачислению, из 1025 человек документы забрало всего 48.

— Статистика показывает: абитуриентов наша система устраивает, — отмечает собеседник. — Порой говорят, что на некоторые специальности люди к нам попадают случайно, и, значит, у них нет мотивации учиться. Но количество отчислений с первого курса у нас падает. В прошлом году было менее 3-х процентов. А вот проходные баллы в БГУИР растут. Отсюда вывод, система хорошо работает.