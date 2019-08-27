ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без недобора и очередей. Как работает система поступления в БГУИР, и почему она действует только там

28.08.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Германии, США или, например, Польше абитуриенты могут подавать заявки сразу в несколько вузов. Пару лет назад в Беларуси хотели сделать что-то похожее. Но не случилось. Частично большая идея прижилась лишь в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, где у выпускников принимают документы сразу на все специальности блока. Более 10 лет здесь используют автоматизированную систему подачи заявлений и зачисления. О плюсах и минусах системы, а также о том, почему ее не поддержали в других университетах, TUT.BY рассказал Василий Бондарик, ответственный секретарь приемной комиссии главного IT-вуза страны.


Снимок используется в качестве иллюстрации.

—  Изначально планировали, что это будет межвузовская система, как в Европе. Предполагалось, объединить несколько университетов с одинаковыми специальностями и идентичными испытаниями в одну корпорацию, — говорит Василий Бондарик. — Например, человек хочет быть журналистом. Журфак есть в БГУ, БрГУ, ГрГУ. Абитуриент относит сертификаты в вуз, где бы хотел учиться, и помечает: если, например, к вам в Минск не пройду, не против поехать в БрГУ. Не попаду в Брест, тогда давайте в Гродно. Затем в зависимости от результатов ЦТ и пожеланий он, если хватает баллов, попадает в один из этих университетов. В итоге мы не теряем абитуриентов с высокими баллами лишь от того, что они не успели переподать документы в вуз, где конкурс был поменьше.

Фото: сайт bsuir.by

Однако университетских корпораций не появилось. Вариант, чтобы система работала в каждом отдельном вузе, тоже не подошел. И причин тут несколько. Например, для ее поддержки нужно «ядро» программистов и системных аналитиков. Вот только не во всех вузах есть такой ресурс. В итоге, некоторым университетам на время вступительной кампании пришлось бы нанимать таких специалистов. Вопрос, выгодно ли это?

— В этом году мы за полтора месяца обработали более 5000 заявлений, набрали 3500 студентов и 640 магистрантов, — переходит к цифрам собеседник. — Конечно, в наших условиях все делается четко. А если, например, кто-то принимает 300−500 студентов, то для них это вряд ли будет интересно.

Есть еще момент: за годы работы в большинстве вузов организовалась своя система приема документов. Сейчас она везде хотя бы частично, но автоматизирована.

— Так, например, во многих университетах проходит объединенный конкурс по факультетам, — говорит Василий Бондарик, отмечая, что есть и другие трудности внедрения этой системы во все вузы страны. — Но наш опыт показал: для нашего университета это идеальный вариант.

«Случается, на специальность попадают люди, ни у одного из которых она не стояла в приоритетах первой»


Снимок используется в качестве иллюстрации.

В БГУИР система работает так: абитуриент может подать документы сразу на все специальности технического или экономического блока. В первом случае на очном дневном их 29. Во втором — две.

При этом необходимо выбрать приоритет специальностей, то есть расставить их от наиболее к наименее интересной для себя. Сделать это можно дома на сайте вуза в электронном кабинете. Позже, после подачи документов, в зависимости от баллов и пожеланий (созданного абитуриентом рейтинга) парень или девушка попадает на ту или иную специальность.

— В техническом блоке на любую из специальностей нужны сертификаты по белорусскому (русскому), математике, физике, — Василий Бондарик обращает внимание на идентичность испытаний. — В экономическом — белорусскому (русскому), математике, английскому.

Плюсов, говорят в БГУИР, в таком механизме немало. Нет недоборов, ажиотажа последнего дня и многочасовых очередей.

— В большинстве университетов, например, данные о принятых документах, записывают в бумажные журналы. Журналы при этом привязаны к факультетам. Студент хочет, предположим, подать документы на мехмат, становится в очередь к мехмату, — просто объясняет Василий Бондарик. — Но вот ситуация. У нас на факультет компьютерных систем и сетей в этом году подало документы более 1000 человек (статистика ведется по первой специальности, указанной в заявлении). А на факультете инфокоммуникаций — менее 200. Выходит, в первом случае в очереди человеку пришлось бы стоять в пять раз дольше, чем во втором. Электронный журнал позволяет работать по принципу «свободная касса» и принимать данные от абитуриентов не зависимо от факультета.

— А что можно отнести к минусам системы?

— Бывают случаи, когда на специальности оказываются люди, ни у одного из которых она не стояла в приоритетах первой или даже второй, — приводит пример Василий Бондарик. — Или же абитуриенты попадают не на те специальности, где бы хотели учиться. Поэтому нужно ответственно выстраивать список приоритетов.

— А абитуриенты как делают?

— По-разному. Те, кто хочет учиться на конкретной специальности, четко отмечает свои пожелания. Те, для кого главное поступить именно в БГУИР, относятся к этому проще.

По статистике БГУИР примерно половина ребят, которые хотят учиться в техническом блоке, из 29 специальностей выбирает все 29 или 28. Треть — лишь четыре. В основном это ребята, которые нацелены на самый престижный факультет вуза — факультет компьютерных систем и сетей.

— Чуть что они готовы пойти туда на платное. Или рассматривают другой университет, — говорит собеседник. — Был случай, когда поступала девушка, у которой было 360 баллов. В списке приоритетов она выбрала лишь одну специальность. В какой-то момент стало понятно, что проходной туда приближается к 364. В итоге на бюджет человек не попал.

«На 99,9% процентов проходные баллы мы можем выдать, как только закончим принимать документы»


Снимок используется в качестве иллюстрации

Зачисление в БГУИР проходит так: сразу абитуриентов выстраивают в рейтинг по баллам. Дальше смотрят на перечень их приоритетов и заполняют каждую специальность, идя по списку абитуриентов сверху-вниз. Если на специальность, которая указана в заявлении абитуриента под № 1, есть еще вакантные места — он попадает туда и остается на этой позиции. Если на первую специальность из заявления он не проходит, система пытается его зачислить на вторую специальность, и так далее. По результатам зачисления рассчитываются проходные баллы по каждой специальности.

— Выходит, «середнячки» до последнего не понимают, на какую специальность попадут.

—  Как только сформировался конкурс по большинству специальностей, мы вывешиваем таблицу с расчетным проходным баллом на каждую специальность на текущий момент времени. В 15.00 последнего дня подачи документов мы доводим эту информацию до абитуриентов в последний раз для текущего года. В принципе, на нее можно ориентироваться. Конечно, документы еще продолжают подавать, ситуация меняется, но за пару часов сильно изменить проходные баллы почти невозможно. Поэтому обычно абитуриент опускается максимум на одну-две позиции в своем заявлении.

— Как долго система считает результаты?

— Вообще, на 99,9% процентов проходные баллы мы можем выдать как только закончим принимать документы. Но по графику приемной комиссии зачисление проходит с 25 по 28 июля. В текущем году до 26-го мы несколько раз перепроверяли правильно ли внесли в базу данных данные из сертификатов, аттестатов и так далее. И только после этого вывели результат. Ошибок тут быть не должно.

В этом году, продолжает Василий Бондарик, когда появились списки рекомендованных к зачислению, из 1025 человек документы забрало всего 48.

— Статистика показывает: абитуриентов наша система устраивает, — отмечает собеседник. — Порой говорят, что на некоторые специальности люди к нам попадают случайно, и, значит, у них нет мотивации учиться. Но количество отчислений с первого курса у нас падает. В прошлом году было менее 3-х процентов. А вот проходные баллы в БГУИР растут. Отсюда вывод, система хорошо работает.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии, США или, например, Польше абитуриенты могут подавать заявки сразу в несколько вузов. Пару лет назад в Беларуси хотели сделать что-то похожее. Но не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минздрав выступает за то, чтобы запретить продавать алкоголь лицам до 21 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.08.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика