Открылась охота на лося, оленя и лань

Источник материала: Полесская правда



В период с 20 августа по 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов лося, оленя благородного, оленя пятнистого и лани, а также селекционных животных этих видов любого пола и возраста, сообщает главный специалист Пинской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Селивон.

Охота может проводиться в течение суток способами из засады и с подхода. Разрешается применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей) и метательное (луки и арбалеты) охотничье оружие.

Также по 30 сентября продолжится охота на взрослых самцов и селекционных особей косули, которая открылась 15 мая. Дикого кабана, в связи с особым режимом его изъятия, разрешено добывать круглый год.