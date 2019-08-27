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Открылась охота на лося, оленя и лань
28.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Охота может проводиться в течение суток способами из засады и с подхода. Разрешается применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей) и метательное (луки и арбалеты) охотничье оружие.
Также по 30 сентября продолжится охота на взрослых самцов и селекционных особей косули, которая открылась 15 мая. Дикого кабана, в связи с особым режимом его изъятия, разрешено добывать круглый год.
По информации
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