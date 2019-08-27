ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина выманил у витеблянки золото на лечение якобы больного ребенка. А вас он не обманывал?

28.08.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мужчина выманил у 19-летней жительницы Витебска золотые украшения на сумму более чем 3 тысячи рублей на лечение якобы больного ребенка. В милиции считают, что эта девушка — не одна жертва мошенника.


Девушка познакомилась с мужчиной в соцсети. В какой-то момент он сообщил ей о том, что у него болеет ребенок, а на лечение нужны большие средства. Денег у девушки не оказалось, и мужчина предложил ей сдать в ломбард золотые украшения. Новая знакомая так и сделала.

Завладев ювелиркой на сумму более чем 3 тысячи рублей, мужчина попросил еще об одной услуге — оформить на себя рассрочку на дорогой телефон и передать ему.

Вскоре общение пары резко сократилось. Вернуть деньги и четыре золотых украшения девушка не смогла. Тогда она пошла в милицию.

Мошенником оказался 27-летний мужчина, не раз судимый. У него на самом деле есть ребенок, но в медпомощи он не нуждается.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Мужчина мог не раз прибегать к подобной схеме обмана, поэтому если у вас есть какая-либо информация о нем, ее можно сообщить по телефонам: +375 33 345−35−33 либо 102.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина выманил у 19-летней жительницы Витебска золотые украшения на сумму более чем 3 тысячи рублей на лечение якобы больного ребенка. В милиции считают, что эта...
 
Новости дня
Новости общества
 
Без недобора и очередей. Как работает система поступления в БГУИР, и почему она действует только там
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.08.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика