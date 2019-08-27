Мужчина выманил у витеблянки золото на лечение якобы больного ребенка. А вас он не обманывал?

Источник материала: Tut.by

Мужчина выманил у 19-летней жительницы Витебска золотые украшения на сумму более чем 3 тысячи рублей на лечение якобы больного ребенка. В милиции считают , что эта девушка — не одна жертва мошенника.





Девушка познакомилась с мужчиной в соцсети. В какой-то момент он сообщил ей о том, что у него болеет ребенок, а на лечение нужны большие средства. Денег у девушки не оказалось, и мужчина предложил ей сдать в ломбард золотые украшения. Новая знакомая так и сделала.

Завладев ювелиркой на сумму более чем 3 тысячи рублей, мужчина попросил еще об одной услуге — оформить на себя рассрочку на дорогой телефон и передать ему.

Вскоре общение пары резко сократилось. Вернуть деньги и четыре золотых украшения девушка не смогла. Тогда она пошла в милицию.

Мошенником оказался 27-летний мужчина, не раз судимый. У него на самом деле есть ребенок, но в медпомощи он не нуждается.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Мужчина мог не раз прибегать к подобной схеме обмана, поэтому если у вас есть какая-либо информация о нем, ее можно сообщить по телефонам: +375 33 345−35−33 либо 102.