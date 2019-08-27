Макияж на ощупь и цветные пятна вместо лиц. Ослепшие люди - о жизни практически в полной темноте

Источник материала: Tut.by

Давайте представим. Сегодня вы смотрите свой любимый сериал, а уже завтра можете его только слушать — вы ослепли. Как принять случившееся? Как научиться жить в новом, темном (а у кого-то и полностью белом) мире? Сложно: на первых порах вы не сможете даже заварить чашку чая — ведь как понять, что вы налили уже достаточно воды? Наши сегодняшние герои все это уже прошли и рассказывают, как лишиться столь важного, но при этом не потерять надежду.

Если вы хотите помочь нашим героям:

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Благотворительные счета для помощи Сергею:

ОАО "АСБ Беларусбанк" Отделение номер 795/510/417

Счёт: BY96 AKBB 3134 0000 0418 8512 0417

БИК: AKBBBY2X

Благотворительный счёт BYN Дядюк Сергей Степанович

ОАО "АСБ Беларусбанк"

тделение номер 795/510/417

Счёт: BY97 AKBB 3134 0000 0417 5512 0417

БИК: AKBBBY2X

Благотворительный счет USD Дядюк Сергей Степанович