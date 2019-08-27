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Макияж на ощупь и цветные пятна вместо лиц. Ослепшие люди - о жизни практически в полной темноте
28.08.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Давайте представим. Сегодня вы смотрите свой любимый сериал, а уже завтра можете его только слушать — вы ослепли. Как принять случившееся? Как научиться жить в новом, темном (а у кого-то и полностью белом) мире? Сложно: на первых порах вы не сможете даже заварить чашку чая — ведь как понять, что вы налили уже достаточно воды? Наши сегодняшние герои все это уже прошли и рассказывают, как лишиться столь важного, но при этом не потерять надежду.
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Как свыкнуться с мыслью, что ты больше не увидишь лица своего ребенка или мамы?
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