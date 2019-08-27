ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мертвые души» перекочевали в 10-й класс. К 1 сентября школьники получат 51 новый учебник

28.08.2019 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году у школьников появится 51 новый учебник. Большинство из них получат ученики девятых классов.


Фото: Reuters

С 2015—2016 учебного года в Беларуси поэтапно обновляется содержание общего среднего образования. С этого сентября оно затронет и девятиклассников. Это значит, что теперь по обновленным учебным программам будут учиться все дети с 1 по 9 класс.

Основных смыслов у таких перемен два. Во-первых, разгрузить учеников. Во-вторых, сделать так, чтобы информация в учебниках максимально соответствала возрасту школьников.

Например, раньше тригонометрию изучали в 8 и 9 классах. Теперь этот предмет будет только у девятиклассников. Из 9 класса в 10-й перекочевали «Мертвые души», из 8-го в 9-й — «А зори здесь тихие».

К новым программам подготовлены и новые учебники. Всего — 51. Среди требований, что предъявляли авторам: книги должны быть практикоориентированы, понятны и с большим количеством картинок.

— Мы тщательно за этим следим. Вплоть до того, что перед авторскими коллективами стоит задача не превышать определенное количество слов в предложении. Не вводить больше нормированного количества новых понятий, терминов и определений. Тесты должны быть максимально понятными, — перечислила Людмила Романовская, замдиректора по методической работе Национального института образования. — Наша задача — сделать так, чтобы содержание учебного предмета, изложенного в пособии было максимально доступно.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году у школьников появится 51 новый учебник. Большинство из них получат мальчики и девочки, которые 1 сентября идут в 9 классе.
 
Новости дня
Новости общества
 
Мужчина выманил у витеблянки золото на лечение якобы больного ребенка. А вас он не обманывал?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика