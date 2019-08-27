«Мертвые души» перекочевали в 10-й класс. К 1 сентября школьники получат 51 новый учебник

Источник материала: Tut.by

В этом году у школьников появится 51 новый учебник. Большинство из них получат ученики девятых классов.



Фото: Reuters

С 2015—2016 учебного года в Беларуси поэтапно обновляется содержание общего среднего образования. С этого сентября оно затронет и девятиклассников. Это значит, что теперь по обновленным учебным программам будут учиться все дети с 1 по 9 класс.

Основных смыслов у таких перемен два. Во-первых, разгрузить учеников. Во-вторых, сделать так, чтобы информация в учебниках максимально соответствала возрасту школьников.

Например, раньше тригонометрию изучали в 8 и 9 классах. Теперь этот предмет будет только у девятиклассников. Из 9 класса в 10-й перекочевали «Мертвые души», из 8-го в 9-й — «А зори здесь тихие».

К новым программам подготовлены и новые учебники. Всего — 51. Среди требований, что предъявляли авторам: книги должны быть практикоориентированы, понятны и с большим количеством картинок.

— Мы тщательно за этим следим. Вплоть до того, что перед авторскими коллективами стоит задача не превышать определенное количество слов в предложении. Не вводить больше нормированного количества новых понятий, терминов и определений. Тесты должны быть максимально понятными, — перечислила Людмила Романовская, замдиректора по методической работе Национального института образования. — Наша задача — сделать так, чтобы содержание учебного предмета, изложенного в пособии было максимально доступно.