Будьте бдительны: женщина без проблем вытащила восемь кошельков у покупателей, пока те рассматривали товар

Источник материала: Tut.by

В Мозыре завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Калинковичей, которая обвиняется в совершении серии краж, сообщили в СК.





Как установило следствие, с апреля по май обвиняемая совершила одну кражу в Светлогорске и семь — в Мозыре.

Находясь в торговых объектах, женщина подходила вплотную к посетительницам и незаметно доставала из сумки кошелек. В половине случаев ей даже не пришлось расстегивать замок-молнию, так как сумочки были открытыми.

Общая сумма похищенного — более тысячи рублей. Сейчас обвиняемая находится под стражей. Женщина уже несколько раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи.