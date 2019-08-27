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Будьте бдительны: женщина без проблем вытащила восемь кошельков у покупателей, пока те рассматривали товар

28.08.2019 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Калинковичей, которая обвиняется в совершении серии краж, сообщили в СК.


Как установило следствие, с апреля по май обвиняемая совершила одну кражу в Светлогорске и семь — в Мозыре.

Находясь в торговых объектах, женщина подходила вплотную к посетительницам и незаметно доставала из сумки кошелек. В половине случаев ей даже не пришлось расстегивать замок-молнию, так как сумочки были открытыми.

Общая сумма похищенного — более тысячи рублей. Сейчас обвиняемая находится под стражей. Женщина уже несколько раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

 
 
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Женщина уже несколько раз привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж.
 
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