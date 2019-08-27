|
В Гомеле открыли еще один детский сад
28.08.2019 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ясли-сад № 45, рассчитанный на 80 мест, появился на улице Международной в Гомеле,
Раньше здесь когда-то уже был детский сад, но в 2006 году здание передали под поликлинику. Теперь же после проведенной реконструкции сад заработал вновь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раньше здесь уже когда-то был детский сад, но в 2006 году здание было передано под поликлинику.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)