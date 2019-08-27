В Гомеле открыли еще один детский сад

Источник материала: Tut.by

Ясли-сад № 45, рассчитанный на 80 мест, появился на улице Международной в Гомеле, сообщает «Правда Гомель».





Раньше здесь когда-то уже был детский сад, но в 2006 году здание передали под поликлинику. Теперь же после проведенной реконструкции сад заработал вновь.







