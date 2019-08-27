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Я заселяюсь в общагу. Что мне надо знать об этом?

28.08.2019 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заселиться в общагу — это даже более стремно, чем в арендную квартиру. Так ты хотя бы сам по себе и можешь побыть в тишине, а жилье от университета — это какие-то правила, чужие (!) люди в комнате и еще куча вопросов в довесок. Как не сойти с ума в этом всем, да еще и успевать на пары ходить? Мы спросили у студента БГУИР и выпускников БГАИ, БГЭУ и БГМУ, которые провели в общаге по 3−4 года, как комфортно устроить свой быт. То, что рассказывают коменданты — это хорошо, но жизненный опыт куда практичнее.

Привет. Меня зовут Аня, и я составляю удобные инструкции о том, как жить эту жизнь, если пора перестать зависеть от родителей.

Мы уже рассказывали много о чем. Вспоминайте по ссылке.

Например, было о том, как снять квартиру и не облажаться. Сейчас поговорим, как выжить в общежитии, если квартира — не твой вариант.

Иерархия в общежитиях такая: есть заведующий (босс) — комендант и воспитатели (их обычно много). Какой вопрос с кем решать? Смотря с кем и какие у тебя установятся личные отношения. В некоторых общежитиях проще идти сразу к заведующему, а воспитателей некоторые и в глаза не видят.

Что вообще меня ждет?

Очереди на заселение, друг. Лучше не мечтать, что придешь и сразу развалишься на кровати в своей комнате. Придется ждать. Лучше всего вообще приехать за два-три дня, пройти все круги бюрократического ада, спокойно заселиться и адаптироваться на новом месте. Для удобства рекомендуем разделить дела на два дня: сначала получаешь ордер и ключи от комнаты, а в другой день — отвозишь вещи.

Насчет подвохов стоит думать по принципу «буду надеяться на худшее, если будет лучше — хорошо, не будет — я готов». Тебя могут заселить в здание типа скандальной 10-ки БГУ, в которой жил недовольный червями аспирант, а могут — в Студенческую деревню, которая после Европейских игр увеличилась за счет открытия нового корпуса.

— Я мысленно готовилась к худшим условиям, но была удивлена: состояние общаги очень хорошее, и холодильник есть в каждой комнате, — рассказала бывшая жительница общежития БГАИ.

Совет: не доверяй картинкам на сайте вуза, а просто съезди в общагу и разузнай все на месте. Скорее всего, тебя уже распределили в конкретную комнату и, приехав заранее посмотреть на нее, можно и кровать получше занять и сразу на месте узнать, что можно привозить, а чего категорически не должно быть в общаге. Обычно у коменданта или воспитателя даже есть брошюрки с перечнем подобных вещей. После подобной «экскурсии» ты сэкономишь и место в сумках, не будешь тащить из дома постельное, которое тебе (может быть) выдадут на месте, и будешь знать, к чему морально готовиться.

— А еще неприятно удивило наличие «часов отработки на благо общежития» (пойди там подмети, покрась, прополи клумбу, убери снег, купи канцелярию и так далее), — вспоминают студенты БГМУ.

Выпускница БГЭУ вспоминает:

— У нас в четверке была обязательная отработка 40 часов в год: каждый месяц вывешивался список с работами в общежитии и их стоимость в виде количества часов. Например, очистка плиты — 4 часа. Абсолютно непонятным было требование использовать исключительно постельное белье общаги, а не свое. Но это всегда можно обойти.

Кстати, а что в общаге запрещено? Слышал (-а), что чайники

Повторимся: лучше все же узнать об этом у коменданта, чтобы конфискация чайника или просто «а-та-та» за него не стало сюрпризом. Лучше всего вообще приехать без чайника на первые две недели. За это время ты научишься кипятить воду в кастрюльке и разузнаешь у старших товарищей, кто, где и как прячет чайник. В некоторых общагах нельзя чайники с определенной мощностью, чтобы не перегружать сеть. В других чайники совсем нельзя, но они… Да, все равно есть.


Например, в общежитиях БГУИР разрешены чайники до 1000 Ватт, но подогревать их можно только на кухне. «Вроде как фен запрещен и еще пару приборов по мелочи, — комментирует житель этого общежития. — Но все же понимают, что это всё используют, пока не спалят».

— Такое не во всех общагах, а только в старых. И на самом деле лучше не ввозить, — считает выпускница БГЭУ. —  Соглашаясь жить в общаге, ты должен принимать ее правила и уставы, если хочешь жить там дальше. Это как везде. Нарушаешь — тебя «попросят» и заселят другого человека. Периодически могут зайти в комнату и проверить, что там есть, так что если обнаружат, то тебя ждут последствия от выговора-предупреждения до штрафа. Все делают из-за возраста проводки в старых зданиях — сети правда могут не выдержать и случится возгорание. Думай о последствиях прежде всего.

Что тогда брать?

При первом заселении — только самое необходимое. Остальное будет привезено в течении месяца вами же из дома, но более осознанно. Не забывайте про посуду!

Небольшой список must have вещей на первое время:

  • кастрюля и сковородка (маленькие);
  • чашка;
  • тарелки (как минимум одна глубокая);
  • ложка и вилка;
  • полотенца, тапочки, любимую мочалку для тела (в общем, подумайте о ванной);
  • тетради на учебу.

Не бойтесь остаться без утюга и фена, потому что в комнате обязательно найдется кто-то с ними. В вашей — нет? Ок, они будут в соседней. А если и нет, то вы поедете домой всего лишь через неделю или две и уже точно привезете один на комнату фен.

Рекомендация, которая будет работать все годы в общаге: не нагружай чемоданы едой! Беги от родителей, которые это делают.

— До сих пор помню, как отваливались руки, пока я тащила заботливо приготовленные мамой голубцы, котлетки, салаты и тд, а потом это мигом портилось в холодильнике, ведь я не успевала все съесть, — вспоминает выпускница БГМУ. Донесите до родителей, что глупо везти за 200 километров то, что можно купить в соседнем супермаркете.

Помните, что общага — это в первую очередь про экономию места и умение договариваться с ближним.

Как не облажаться с организацией уборки?

Самое очевидное — нарисуйте график по уборке на неделю: или по комнатам (одну неделю — одна комната, вторую неделю — другая), или пофамильно.

Если общага не блочного типа, то все проще: меньше людей — меньше площадь. Если это блок, то можно рисовать два графика: первый — на уборку блока, в которой участвует две комнаты, и второй — на уборку вашей комнаты. Лучше с этим не тянуть и сделать расписание с самого начала, как заселились. Для самодисциплины.


Очень важный момент — нужно перечислить под графиком, что входит в уборку. Например, «вынос мусора», «мытье полов», «протирание сантехники». Хорошо, если вы еще и обговорите, что конкретно имеется в виду. В вашей семье, может быть, пол моют со средством, а кто-то привык просто пылесосить — и так сойдет. В итоге начнутся разногласия и ссоры, что кто-то убирает больше, а кто-то «халявщик». Не доводите до этого.

— Все стараются придерживаться графика. Но иногда особо ленивых соседей приходится наказывать, даже жестоко наказывать за их проколы по дежурству, ибо оценки, которые нам ставит проверяющий, влияют на получения места в общежитие в следующем году, — замечает студент БГУИР. — Как один из способов — очень сильно задолбать человека, чтобы он все-таки встал и сделал. Например: каждые 5 минут говорить «вынеси мусор». Или «дядь, ты обещал сделать, а ты лежишь и занимаешься фигней». У меня сосед часто оставлял обувь посреди комнаты, потому что ему так удобно. Эта обувь пиналась, потому что это неудобно мне. Либо я ставил ее туда, откуда он ее не мог достать.

Что делать, если мой сосед меня уже бесит?

— Набраться терпения и проще ко всему относиться. Притирка — это естественно. В определенный период тебя бесит все: как человек разговаривает, как жует и как дышит. Да и в принципе, что он дышит. Но это пройдет! — уверена выпускница БГМУ.

Конечно же, если есть неудобства и разногласия, нужно не стесняться разговаривать друг с другом и находить варианты их решения.

— Например, у нас с соседкой было разное расписание, одной приходилось ложиться и вставать гораздо раньше, — рассказывает собеседница. — На помощь пришли беруши, маска для глаз и уважение к чужому сну. Он в медицинском на вес золота.

Если все очень плохо и мирно жить не получается — можно поговорить с воспитателем в общежитии и попросить тебя переселить. Если у них есть возможность, это не составит труда.

Более эффективный вариант — частично взять это в свои руки и подружиться с кем-то из другой комнаты. Дальше дело техники: договариваешься там с кем-нибудь о переселении, типа «давай, я к своим друзьям в 306, а ты оттуда ко мне в 305 вместо меня». Чтобы человек согласился, добавь железный аргумент вроде: «Там спокойнее и эти придурки не будут тебя отвлекать от учебы». И уже с этим готовым планом идти опять к воспитателю. Ему уже не надо думать куда тебя переселить, а ты, скорее всего, попадешь к своим друзьям.

— Вообще, если проблемы реально связаны с бытовыми штуками (жутко мусорит, выпивает), то можешь написать жалобу и его могут попросить, — советует экс-жительница общежития БГЭУ.

А это правда, что есть комендантский час и нельзя водить друзей?

Водить друзей можно! Но в определенное время посещений. Оно определено в правилах общежития. Они везде разные: где-то это 10 вечера, где-то — позже.

— У нас обычно после 11 вечера в общаге не должно было оставаться посетителей. Где-то могут закрыть глаза и выгнать всех впритык в 11, но лучше не нарушать правила, — уверена экс-жительница общежития БГАИ.


— У нас время для гостей было с 18.00 до 22.00, — говорит выпускница БГЭУ. — Друг обязательно должен взять документ, удостоверяющий личность (студак, паспорт, права, можно даже билет читателя из Националки).

В некоторых общагах нельзя проводить друзей во время сессии. Чтобы это не стало сюрпризом, узнайте заранее об этом. Кое-где с этим так строго, что уже никак не договоришься. Вахтеры у всех проверяют пропуска и никого лишнего не пустят.

Что касается вас самих, то пустить после 11−12 вечера обязаны. Просто учтите, что для этого вам придется докричатся ночью до вахтера.

Почти 5 лет назад назад Министерство образования потребовало, чтобы студентам обеспечили круглосуточный доступ в общежитие, если есть уважительная причина. В случае, если ее не будет, могут написать какую-нибудь докладную (в зависимости от вуза) за нарушение правил общежития, но пустить должны.

Какие могут быть уважительные причины? Ха, в этом и фишка: этого до сих пор никто толком не пояснил. На практике это работает вот как: если вы опаздываете на полчаса-час, просто предупредите вахтера через соседа в общаге; если вы работаете по ночам, то (как минимум после 2-го курса точно, когда вам исполнится 18), работодатель может дать бумажку, мол, да, вы работаете, а не пьете где-нибудь на Зыбицкой. В таком случае на вас уже точно не будут писать докладные каждый раз, когда вы идете с работы после 12.

Если я задержу оплату, мне конец?

Получаешь стипендию? Ты можешь написать заявление, чтобы у тебя списывали оплату из стипендии, тогда париться больше не придется. Ну, если не потеряешь стипендию, конечно.

Если платишь сам — банк начисляет пеню за день просрочки оплаты. Это самое большое «зло» за просрочку на чуть-чуть. Впрочем, здесь тоже можно настроить автооплату в интернет-банкинге/приложении.

За задержку на пару месяцев реально выселяют.

— Хотя еще быстрее выставят за дверь на съемную квартиру, если кататься на матрасах по лестницам и часто попадаться за всякими подобными штуками, нарушающими правила, — уверена выпускница БГАИ.

Что еще может случиться?

Стремные ситуации из опыта наших собеседников:

  • У тебя завтра экзамен, а соседи уже отмечают конец сессии, да так, что беруши не помогают. Поможет только дзен.
  • Если кухня общая, далеко от своей еды не отходи. Но если речь о блоке, все должно быть ок (круг «подозреваемых» сужается).
  • Оставишь на плите гречку, она сгорит — и сработает пожарная сигнализация. Упс.
  • Можно проснуться утром и увидеть на кровати соседа (-ки) чужой силуэт. Но все смотрели комедии и знают о таком.

В общежитии у одного из наших советчиков были тараканы. Что ж: вариант один — травить самостоятельно.

— Зато теперь я знаю шикарный рецепт — порошок дихлофоса. Порошок дихлофоса — все подохнут! — уверены выпускники. — Но это в старых общежитиях, в более-менее новых такого быть не должно.


Относись к ситуации позитивно: плюсов в жизни в общаге намного больше, чем неудобств. У тебя всегда есть рядом люди, которые помогут и картошкой, и советом, как себя вести с тем или иным преподом, и как сдать предмет, и о чем вообще можно не переживать. Если живешь с ребятами на курс старше по твоей специальности, то в группе станешь просто хранителем полезной информации!

И вот что: заботься о своем здоровье. Очень фигово болеть, когда ты не дома и некому о тебе позаботиться. Лежать с температурой в общаге — некруто.

Короче, общага — это добро или зло?

Решать вам.

Плюсы:

Общага — это всегда тусовки, новые знакомства. Там становишься по-настоящему самостоятельным. Друзья оттуда — на всю жизнь.

Можно неожиданно наткнуться на коридорные обсуждения дизайна различных самолетов с практической точки зрения — это круто. «Один раз у меня на яблоко обменяли две картошины», — вспоминают наши собеседники. На общей кухне неожиданно могут появится лилии или милая записка с просьбой вернуть любимую зеленую кастрюлю. Или кто-то при выселении оставит ненужную посуду и можно взять себе классую терку для сыра.

Минусы:

Попасть после 12 в общагу все же немножко сложнее, чем просто открыть дверь в квартиру дома. Минимум места на одного человека. И, конечно, сложности с организацией быта с соседями: не всем и не всегда это дается легко.

 
Теги: знакомства
 
 
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