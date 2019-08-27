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Мужчины в Минске избивали своих пожилых родственниц. Те боялись обращаться в милицию

28.08.2019 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчины истязали своих пожилых родственниц, женщины их жалели и выгораживали. Но на мужчин все же завели уголовные дела. Подробности сообщает Следственный комитет.

В Московском районе Минска пьяный 52-летний мужчина несколько дней избивал свою 84-летнюю тетю в ее квартире.

Женщина написала заявлению в милицию, но уверяла следователей, что племянник не употребляет алкоголь, хорошо к ней относится и у них складываются благоприятные и дружественные отношения, именно поэтому она и предложила ему жить с ней.

Выяснилось, что племянник безработный, пьет. На него завели уголовное дело, мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Следственный комитет сообщает об аналогичном случае в Советском районе Минска. Там четыре месяца 49-летний сын избивал 76-летнюю мать. Мужчина тоже нигде не работает, состоял на учете у нарколога, пил.

Пенсионерка жалела сына и боялась, что он продолжит ее избивать, поэтому не обращалась в милицию. После очередного избиения, когда ей сломали нос, она рассказала медикам, что это дело рук сына.

По результатам расследования мужчинам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 154 (истязание) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Они под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела передали прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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