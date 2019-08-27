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Школы решали вопрос с гаджетами с учетом своей специфики и мнения родителей

28.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Школы решали вопрос с гаджетами с учетом своей специфики и мнения родителей

Вопрос с использованием мобильных телефонов в каждой школе решался с учетом своей специфики, мнения родителей и педагогов, рассказала  заместитель начальника управления общего среднего образования Ирина Каржова.

По ее словам, вопрос с гаджетами в школах обсудили с родителями, учителями. «В правила внутреннего распорядка должен быть внесен пункт об использовании мобильных телефонов в учреждении образовании. Каждое принимает решение с учетом своей специфики и специфики предмета. Например, в некоторых учебных пособиях используется дополненная реальность», — пояснила Ирина Каржова.

Как сообщалось, министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Александру Лукашенко рассказал, что в части использования мобильных телефонов на уроках в Беларуси пошли по пути ограничения. Во время уроков без разрешения учителя пользоваться телефонами, другими гаджетами нельзя. Они должны находиться или в специальном месте, или в выключенном состоянии в портфеле школьника.

Одновременно Минобразования ведет работу по оснащению школ современным оборудованием, которое позволит сделать процесс обучения более эффективным. Так, до конца 2020 года в белорусских школах появятся около 2 тыс. мультибордов — интерактивных панелей.-0-

БЕЛТА

 
 
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Вопрос с использованием мобильных телефонов в каждой школе решался с учетом своей специфики, мнения родителей и педагогов, рассказала  заместитель...
 
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