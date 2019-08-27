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Между нами девочками. Топовые и ультрамодные образы на осень (фото)

28.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Девочки, синоптики обещают нам роскошный бархатный сезон. Поэтому есть все шансы приобрести и «выгулять» осенние обновки. Предлагаем топовые луки грядущей золотой поры по версии lifestylewomens.ru и fashion-woman.com. И пусть не только листва, а весь мир будет у прекрасных женских ног!

Между нами девочками. Топовые и ультрамодные образы на осень (фото)

Между нами девочками. Топовые и ультрамодные образы на осень (фото)

Между нами девочками. Топовые и ультрамодные образы на осень (фото)

Между нами девочками. Топовые и ультрамодные образы на осень (фото)

Между нами девочками. Топовые и ультрамодные образы на осень (фото)

Между нами девочками. Топовые и ультрамодные образы на осень (фото)

Между нами девочками. Топовые и ультрамодные образы на осень (фото)

Между нами девочками. Топовые и ультрамодные образы на осень (фото)

Между нами девочками. Топовые и ультрамодные образы на осень (фото)

 
 
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Девочки, синоптики обещают нам роскошный бархатный сезон. Поэтому есть все шансы приобрести и «выгулять» осенние обновки. Предлагаем топовые луки грядущей
 
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