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До +31°С ожидается по юго-западу Беларуси 29 августа

28.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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До +31°С ожидается по юго-западу Беларуси 29 августа
До 31 градуса жары ожидается по юго-западу Беларуси 29 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать малооблачная погода. Будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в крайних западных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, ночью слабый, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, по северо-востоку — плюс 7-10 градусов. Днем будет 22-28 градусов тепла, по юго-западу — плюс 29-31 градус.

По информации БелТА.

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