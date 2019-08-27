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Заканчивается прием документов в престижные гимназии: как сдали ЦТ их выпускники в 2019-м году

28.08.2019 14:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два года назад отменили экзамены в гимназии. Теперь ученики поступают сюда по прописке или же рассчитывают попасть на возможные свободные места. В последний день приема документов в эти учебные заведения, мы посмотрели, как в 2019-м сдали ЦТ выпускники тех гимназий, в которые при поступлении в 2016-м нужно было набрать больше всего баллов.


Фото: Reuters

Три года назад, чтобы поступить в гимназии, которые перечислены в нашем топ-12, детям нужно было набрать от 55 до 57 баллов из 60 возможных. Недавно основатель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский опубликовал средние баллы, которые набрали абитуриенты в 2019 году. Мы посмотрели, как выпускники самых востребованных гимназий сдали тестирование по русскому, английскому, физике и математике.

Номер гимназии Проходной при поступлении в 5-й класс в 2016-м

Руссский язык,

средний балл

Английский язык,

средний балл

Физика,

средний балл

Математика,

средний балл
Гимназия № 10 57 72,03 79,13 74,71 73,62
Гимназия № 50 57 70,44 71,07 74,28 70,52
Гимназия № 12 56 70,28 71,02 68,67 65,88
Гимназия № 1 55 74,7 83,39 62,81 67,61
Гимназия № 13 55 73,74 65,33 (сдавало 6 выпускников) 67,04 69,02
Гимназия № 16 55 71,21 77,74 65,59 69,41
Гимназия № 20 55 71,59 70,1 61,6 71,17
Гимназия № 22 55 73,67 76,54 66,38 68,21
Гимназия № 24 55 63,8 69,97 56,64 55,6
Гимназия № 29 55 72,84 74,38 65,84 67,41
Гимназия № 61 55 71,49 70,94 74,95 72,15
Гимназия № 146 55 67,67 68,24 67,33 62,71
 
 
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В последний день приема документов в гимназии, мы посмотрели, как в 2019-м сдали ЦТ выпускники учебных заведений, куда чтобы поступить, нужно было набрать больше...
 
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