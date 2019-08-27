Заканчивается прием документов в престижные гимназии: как сдали ЦТ их выпускники в 2019-м году
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Источник материала:
Tut.by
Два года назад экзамены в гимназии. Теперь ученики поступают сюда по прописке или же рассчитывают попасть на возможные свободные места. В отменили в эти учебные заведения, мы посмотрели, как в 2019-м сдали ЦТ выпускники тех гимназий, в которые при поступлении в 2016-м нужно было набрать последний день приема документов . больше всего баллов Фото: Reuters
Три года назад, чтобы поступить в гимназии, которые перечислены в нашем топ-12, детям нужно было набрать от 55 до 57 баллов из 60 возможных. Недавно основатель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский
средние баллы, которые набрали абитуриенты в 2019 году. Мы посмотрели, как выпускники самых востребованных гимназий сдали тестирование по русскому, английскому, физике и математике. опубликовал
Номер гимназии
Проходной при поступлении в 5-й класс в 2016-м
Руссский язык,
средний балл
Английский язык,
средний балл
Физика,
средний балл
Математика,
средний балл
Гимназия № 10
57
72,03
79,13
74,71
73,62
Гимназия № 50
57
70,44
71,07
74,28
70,52
Гимназия № 12
56
70,28
71,02
68,67
65,88
Гимназия № 1
55
74,7
83,39
62,81
67,61
Гимназия № 13
55
73,74
65,33 (сдавало 6 выпускников)
67,04
69,02
Гимназия № 16
55
71,21
77,74
65,59
69,41
Гимназия № 20
55
71,59
70,1
61,6
71,17
Гимназия № 22
55
73,67
76,54
66,38
68,21
Гимназия № 24
55
63,8
69,97
56,64
55,6
Гимназия № 29
55
72,84
74,38
65,84
67,41
Гимназия № 61
55
71,49
70,94
74,95
72,15
Гимназия № 146
55
67,67
68,24
67,33
62,71
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В последний день приема документов в гимназии, мы посмотрели, как в 2019-м сдали ЦТ выпускники учебных заведений, куда чтобы поступить, нужно было набрать больше...
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