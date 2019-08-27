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Благоустройство Глуска продолжается

28.08.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Благоустройство Глуска продолжается

Наш Глуск этим летом напоминает один большой муравейник, где каждый занимается своим нужным и полезным делом: коммунальники ремонтируют дома, дорожники приводят в порядок улицы, «генеральная уборка» идет на территориях предприятий, и государственных, и частных. Больше обычного, кажется, уделяют внимания своим дворам и домам и жители горпоселка: где нужно, ремонтируют и подновляют, а где было и так хорошо — делают еще лучше. Вот что увидели мы на прошлой неделе, когда, вооружившись фотоаппаратом, проехали и прошли по разным уголкам райцентра.


Благоустройство Глуска продолжается
Благоустройство Глуска продолжается

В первую очередь, конечно, бросаются в глаза заасфальтированные (или еще в процессе) дороги, дорожки и тротуары. Отремонтировав, наконец, многострадальный тротуар возле средней школы № 2 (школьники просто обходили его, весь в колдобинах и мелких камнях, по проезжей части), положив новый асфальт и оборудовав дополнительную стоянку, дорожники двинулись дальше — от школы в сторону Хвастович. Хотелось бы, конечно, чтобы приличный вид приобрела и дорожка возле музыкальной и первой школ, где тоже ходят дети. Тем более оба учреждения образования и прилегающие к ним территории сейчас интенсивно преображаются. А вот участок улицы Луначарского в районе Белагропромбанка уже дождался долгожданного ремонта, скоро там можно будет спокойно ходить на каблуках и ездить на машине, не боясь за набойки, колеса и подвеску.


Благоустройство Глуска продолжается
Благоустройство Глуска продолжается

В пятницу рабочие ДРСУ-213 покрывали новым солидным слоем асфальта и пешеходную дорожку вдоль канавки на «семи ветрах», из-за которой было сломано столько копий и исписано столько бумаги. Эта же организация в ближайшее время займется территорией возле «титаника» — там уже стоят бордюры, обозначены тротуары, а вообще планируется ремонт всей заасфальтированной площадки. Появилась надежда, что качественный вид приобретет асфальт возле «Родного кута» в районе первой школы — там уже видны некоторые подвижки. Продолжалась на прошлой неделе работа по благоустройству на территории автозаправочной станции. На улице Октябрьской (это возле пожарной) пока еще никакие работы не ведутся, но в недалеком будущем должен появиться новый асфальт, которого жители очень ждут. И вот в связи со всеми этими дорожно-уличными преобразованиями хочется тоже высказать просьбу — уже к некоторым водителям, которые новый ровный асфальт расценивают как автодром для гонщиков. Пожалуйста, помните, что по улицам города, даже самым отдаленным, ходят пешеходы, ездят другие водители, — уважайте их и соблюдайте скоростной режим.

Преображаются не только улицы и дороги, к примеру, обновленный вид приобретает торговый центр «Меридиан», давно просился и наконец начат ремонт возле «мини-торгового центра», что в здании бывшей типографии. Место это очень удобное для покупателей в плане и расположения, и разнообразия предлагаемых товаров и услуг, но вот ноги там можно было запросто скрутить, скоро, надеемся, станет намного лучше. Кстати, оба заведения принадлежат частным владельцам, и замечательно, что частники в разных уголках Глуска присоединяются к общему хорошему делу: кто-то крыльцо обновил, кто-то фасад облагородил или еще что-то полезное внес в копилку благоустройства.


Благоустройство Глуска продолжается
Благоустройство Глуска продолжается

Заметны изменения возле учреждений образования. Новый стильный вид уже упомянутой детской школы искусств сразу обращает на себя внимание (а почему и не полюбоваться красотой?), а вот из невидимого глазу прохожих — это полностью отремонтированные два санузла внутри здания и обновленный класс хореографии. На территории средней школы № 1 тоже серьезно поработала техника и рабочие: здесь новая площадка из брусчатки перед главным входом, где в тени деревьев удобно будет проводить линейки, и новый асфальт на пешеходных дорожках, который так давно там просился. К школе искусств и СШ № 1 можно добавить, само собой, гимназию, пережившую капитальный ремонт, и другие учреждения образования. Мы побывали в детском саду № 4 и увидели, что там поставили новый забор, выкрашенный в яркие цвета, перед каждым входом в здание (а их три) кладут плитку, у центрального входа на территорию тоже подготовили основу для дорожки из плитки, вокруг ляжет новый асфальт, а еще (об этом рассказала заведующая детсадом Ирина Левченко) заменили два крыльца, почти все окна и отремонтировали крышу. Изменилась и территория детсада № 3, к новому учебному сезону здесь уложили плитку перед входами, заменили старый асфальт по всей остальной территории, в здании частично поставили новые окна (остальные поменяли в прошлые годы), установили водоотливы — всё это за районные бюджетные средства, объяснила заведующая Елена Киселевич. Плюс своими силами здесь отремонтировали три крыльца и сделали пандусы, планируют обложить плиткой крылечко со стороны пищеблока и установить над ним навес из поликарбоната взамен старого деревянного, оштукатурить и покрасить фасад, а еще, возможно, скоро дети будут заходить с улицы через новую кованую калитку. Обратили мы внимание и на спокойные приятные цвета обновленного фасада санаторной школы, а еще на то, что старые-престарые оконные блоки здесь меняют на новые, и даже внешне здание от этого сразу выигрывает.

Конечно, в этой статье перечислены далеко не все преобразования, которые происходят на улицах нашего райцентра. О чем-то мы уже писали раньше, а о чем-то и не знаем (редакция всё-таки не та структура, перед которой держат ежевечерний отчет), поэтому, повторюсь, здесь — срез, и то не полный, только нескольких дней, то, что мы лично увидели, узнали и запечатлели. Но и из этого видно, что работа по приведению Глуска в порядок кипит.

Алена ВАЛОШКА

Фото Ирины ГРОМЫКО и Алёны ЗМИТРОВИЧ

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Наш Глуск этим летом напоминает один большой муравейник, где каждый занимается своим нужным и полезным делом: коммунальники ремонтируют дома, дорожники приводят...
 
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