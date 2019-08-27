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Девушка, которую разыскивали в Гродно, пряталась вместе с парнем в лесу в Берестовицком районе

28.08.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15-летняя Диана Ковалева из Гродно, которую родители и милиция разыскивали с 19 августа, найдена. Девушка пряталась в лесу со своим парнем, сообщает милиция региона.


Фото: пресс-служба УВД Гродненского облисполкома

Девушку обнаружили сотрудники милиции в Берестовицком районе. По словам Дианы, она все время пряталась в лесу около деревни Могиляны вместе со своим 17-летним парнем. Домой возвращаться она не хотела. Тем не менее юную гродненку передали маме.

 
Теги: Гродно
 
 
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15-летняя Диана Ковалева из Гродно, которую родители и милиция разыскивали с 19 августа, найдена. Девушка пряталась в лесу со своим парнем.
 
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