Девушка, которую разыскивали в Гродно, пряталась вместе с парнем в лесу в Берестовицком районе

Источник материала: Tut.by

15-летняя Диана Ковалева из Гродно, которую родители и милиция разыскивали с 19 августа, найдена. Девушка пряталась в лесу со своим парнем, сообщает милиция региона.



Фото: пресс-служба УВД Гродненского облисполкома

Девушку обнаружили сотрудники милиции в Берестовицком районе. По словам Дианы, она все время пряталась в лесу около деревни Могиляны вместе со своим 17-летним парнем. Домой возвращаться она не хотела. Тем не менее юную гродненку передали маме.