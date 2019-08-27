|
Как МОПРа стала МАДРа. В Бресте неправильно перевели на белорусский название остановки
28.08.2019 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К 1000-летию в Бресте решили обновить остановки общественного транспорта. Названия на них пишут на белорусском языке и на латинице. Больше всего вопросов вызвала остановка МОПРа, которую на белорусский перевели как МАДРа,
Дело в том, что аббревиатура МОПР и на белорусском будет звучать и писаться как МОПР, поскольку заимствована из русского языка.
Об этом свидетельствует «Руска-беларускi слоўнiк скарачэнняў» (склад. М. В. Бiрыла [i iнш.]. — Мiнск: Навука i тэхнiка, 1996), который составляли специалисты из Национальной академии наук Беларуси.
Авторы же названия «МАДР» просто перевели расшифрованную аббревиатуру Международная организация помощи борцам революции (МОПР) как «Мiжнародная арганiзацыя дамапогi барацьбiтам рэвалюцыi» и заново сократили до аббревиатуры.
К слову, транслитерацию на латиницу тоже на новых остановках делают неправильно. Дело в том, что по законодательству транслитерация должна производиться с белорусского названия, а не с русского, как это делают сейчас в Бресте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 1000-летию в Бресте решили обновить остановки общественного транспорта. Названия пишут на белорусском языке и на латинице. И допускают ошибки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)