Как МОПРа стала МАДРа. В Бресте неправильно перевели на белорусский название остановки

Источник материала: Tut.by

К 1000-летию в Бресте решили обновить остановки общественного транспорта. Названия на них пишут на белорусском языке и на латинице. Больше всего вопросов вызвала остановка МОПРа, которую на белорусский перевели как МАДРа, пишет «Брестская газета».





Дело в том, что аббревиатура МОПР и на белорусском будет звучать и писаться как МОПР, поскольку заимствована из русского языка.

Об этом свидетельствует «Руска-беларускi слоўнiк скарачэнняў» (склад. М. В. Бiрыла [i iнш.]. — Мiнск: Навука i тэхнiка, 1996), который составляли специалисты из Национальной академии наук Беларуси.

Авторы же названия «МАДР» просто перевели расшифрованную аббревиатуру Международная организация помощи борцам революции (МОПР) как «Мiжнародная арганiзацыя дамапогi барацьбiтам рэвалюцыi» и заново сократили до аббревиатуры.

К слову, транслитерацию на латиницу тоже на новых остановках делают неправильно. Дело в том, что по законодательству транслитерация должна производиться с белорусского названия, а не с русского, как это делают сейчас в Бресте.