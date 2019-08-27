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Более 4,5 тысяч памяток «Безопасность на железнодорожном транспорте» было вручено во время акции «Стоп – неверный шаг»

28.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Акция «Стоп – неверный шаг» проводится на БЖД с 2013 года. В нынешнем году в мероприятии приняли участие более 450 работников Белорусской железной дороги (более 250 из них – члены ОО «БРСМ»). Во время проведения акции было вручено более 4,5 тысяч памяток «Безопасность на железнодорожном транспорте», проведено порядка 430 профилактических бесед.

Участники акции «Стоп — неверный шаг» обследовали все железнодорожные объекты и участки, на которых ранее было отмечено наибольшее количество нарушений при переходе путей и связанных с этим несчастных случаев.

Белорусская железная дорога призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта и напоминает об административной ответственности за нарушение правил перехода железнодорожных путей или нахождение на них в неположенном месте.

Помните, железная дорога – это не место для шалостей, а зона повышенной опасности, где цена невнимательности – ваша жизнь и здоровье.

https://www.rw.by

 
 
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Белорусская железная дорога совместно с отраслевым комитетом ОО «БРСМ» и отделами внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Беларуси провели...
 
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