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«Коррупционной составляющей нет». Закончилась проверка нарушений на олимпиаде по географии
28.08.2019 18:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция завершила проверку по факту нарушений при проведении республиканской олимпиады по географии,
В начале апреля в редакцию обратился Игнат Ильюшонок — 11-классник из Лиды. Школьник шесть лет участвует в олимпиадах по географии и говорит, что не раз замечал:
Чуть позже в Министерстве образования
По информации МВД, по поручению Генпрокураторы более трех месяцев сотрудники ГУБЭП вместе с с подчиненными подразделениями в Минске и Гродно проводили проверку, опросили представителей Минобразования, преподавателей вузов, учителей и учеников.
Установлено, что один из разработчиков заданий проводил консультацию для учителей по подготовке к олимпиаде. После этого он встретился с двумя учителями, один из них был его другом. Во время разговора, несмотря на расписку о неразглашении, разработчик озвучил некоторые темы и направления, по которым готовил свой блок заданий, и они теоретически могли войти в олимпиаду. Впоследствии один из учителей записал услышанное в тетрадь и передал ученику. А ученик — поделился с товарищами.
— Коррупционной составляющей в действиях преподавателей и учителей не выявлено, — написано на сайте ведомства. — Отсутствуют и признаки преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 375 УК РБ (умышленное разглашение служебной тайны), поскольку запрет на предоставление консультации с обсуждением возможных тематик олимпиадных заданий действующими нормативными правовыми актами Минобразования не регламентирован, а сведения о подготовленных блоках вопросов (неполного их перечня) не относятся к коммерческой или служебной тайне.
В итоге ко всем причастным к данному факту применены меры дисциплинарного воздействия — кто-то уволен, кто-то депремирован. Результаты же республиканской олимпиады по географии полностью аннулированы.
Чтобы впредь исключить совершение подобных нарушений, ГУБЭП МВД направит в Минобразования информационное письмо. В документе сообщат о выявленных в ходе проверки причинах и условиях, способствовавших утечке информации при подготовке олимпиады.
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Милиция завершила проверку по факту нарушений при в этом году республиканской проведении олимпиады по географии. Ко всем причастным к данному факту применены...
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