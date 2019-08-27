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С вопросами и просьбами. Глава района Андрей Горбачев провел прием по личным вопросам

28.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в районном исполнительном комитете состоялся прием граждан по личным вопросам, который провел глава района Андрей Горбачев. Принято и рассмотрено 6 обращений, половина из них еще до приема.

Были обращения, связанные с выплатами семьям, воспитывающим детей-инвалидов, обратившиеся просили содействия в трудоустройстве и выделении жилья, высказывали нарекания в адрес коммунальной службы.

Валерия – молодой специалист. После окончания сельскохозяйственной академии по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» она устроилась на работу в ОАО «Юбилейный-Агро», где несколькими месяцами ранее проходила практику.

— Работа мне нравится и коллектив хороший. Правда, своего жилья у меня нет. Снимать квартиру мне, молодому специалисту, весьма накладно, помощи ждать от кого-либо не приходится. В хозяйстве говорят, что жилья выделить не могут, — рассказала девушка.

К слову, и руководство предприятия молодым специалистом довольно, а вот жилфондом свободным не располагает. Глава района, оценив ситуацию и выслушав заинтересованные стороны, отметил:

— Если сельскохозяйственное предприятие заинтересовано в молодом специалисте, оно может снимать для него жилье, к тому же, это не противоречит Уставу. Пока, на мой взгляд, это единственный выход из создавшейся ситуации.С вопросами и просьбами. Глава района Андрей Горбачев провел прием по личным вопросам
С вопросами и просьбами. Глава района Андрей Горбачев провел прием по личным вопросам
С вопросами и просьбами. Глава района Андрей Горбачев провел прием по личным вопросам
С вопросами и просьбами. Глава района Андрей Горбачев провел прием по личным вопросам

 
 
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Сегодня в районном исполнительном комитете состоялся прием граждан по личным вопросам, который провел глава района Андрей Горбачев. Принято и...
 
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