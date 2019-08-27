Минчанин, в квартиру которого по ошибке ворвался ОМОН, хочет вернуть деньги за ремонт после погрома

Источник материала: Tut.by

Минчанин Дмитрий Середа третий год добивается компенсации за то, что в его квартиру ворвался ОМОН, который на глазах у жены и маленькой дочери задержал его с применением силы. В тот же день стало известно, что Дмитрий не имеет никакого отношения к преступлению, в котором его подозревали. МВД отказывается признать вину, попросить прощения и вернуть семье деньги, потраченные на ремонт после того, как бойцы ОМОН выбили стекла, чтобы попасть в помещение. 27 августа суде Заводского района Минска начался гражданский процесс по данному делу.



Дмитрий Середа. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Дмитрий Середа до сих пор помнит подробности того утра:

— Проснулся я от шума, подумал: может, потолок падает? — вспоминает он. — Выбежал в коридор, смотрю — трясется дверная коробка. Жена с ребенком спала в другой комнате. У меня шок, думаю, что это за бандиты. Попытался позвонить — телефон не работает. Прибегаю на кухню — а там, за окном, кто-то в черном пытается забраться, кричит на меня. Я был без очков, не сразу понял, что это милиция. Они же не звонили в двери, не пытались нормально зайти. Я побежал к жене и дочке, слышу — окно разбивается, залетают мужики, начинают орать: «Лицом на пол!», а в руках — оружие. Как мы это пережили, это вообще ужас. Дочка, бедная, сидит, руки вперед выставила. За что задерживают и что вообще произошло, мне не объяснили. Никакие документы не предоставили. «Нечего было своими причиндалами размахивать», — вот единственное, что я тогда услышал и, конечно, ничего не понял. Никакого сопротивления я не оказывал. Но меня силой задержали, потом еще били в машине. Позже Дмитрий узнал, что его подозревают в хулиганстве.

Накануне жительницы Заводского района сообщили в милицию, что встретили в парке эксгибициониста. Но Дмитрий в тот день был с друзьями на рыбалке, в 80 км от Минска — это могли подтвердить и свидетели, и данные мобильного телефона — геолокация, звонки.

— За три года семь раз то возбуждали уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями (по ч.3 ст. 426 УК — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. — Прим. TUT.BY), то отказывали в возбуждении, — говорит Середа. — Последний раз Генпрокуратура ответила, что противоправных действий не установлено. Ко мне ворвались домой, разбили окно, вынесли двери, мы с женой и ребенком к психологу ходили, я на больничном 16 дней был, два дня меня продержали под стражей, — в итоге за это никто не ответил.

В июле этого года Дмитрий подал иск, чтобы проверку по его делу все-таки возобновили. И суд встал на его сторону .

— 19 августа мне сообщили в Следственном комитете, что в возбуждении уголовного дела отказано, а на следующий день сообщили, что назначена дополнительная проверка, — отметил в комментарии TUT.BY Дмитрий Середа. — Судя по отношению ко мне, повлияло совещание президента с силовиками. Не знаю, говорил ли он обо мне, вспоминая, что когда задерживают, кладут мордой в пол при детях и беременных женах, но очень на то похоже.

Напомним, что говорил Лукашенко на совещании с силовиками о чрезмерной жесткости при задержании:

— Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум.

Пока решается вопрос с возбуждением уголовного дела, Дмитрий и его мать как собственник квартиры обратились в суд с иском о возмещении материального вреда — ремонт после «визита» ОМОН стоил 280 рублей.

— Двери не закрывались, балконная дверь была разбита. Мне было очень страшно, даже не в материальном плане, а в моральном, — заявила в суде мать Дмитрия, передает spring96.org . — Ничего не сказано, никаких документов, было просто нападение. Мы вызвали милицию, она приехала, все снимали. Если бы я была в тот момент дома, у меня случился бы инфаркт.

МВД иск не признает, позиция ведомства — сотрудники ОМОН действовали в условиях оправданного риска.

— По характеристикам от соседей, Середа может повести себя агрессивно, на него указали потерпевшие и поэтому было принято решение о силовом задержании, — заявил в суде юрисконсульт ведомства.

— У МВД есть доступ к банку данных, Середа не привлекался до этого. Почему просто не вызвали в милицию? — спросила судья.

Юрисконсульт не смог ответить на этот вопрос.

— Чем подтверждается, что сотрудники предприняли все возможные способы и меры, перед тем как допустить силовое задержание Середы? — уточнила судья.

Юрист заявил, что, по имеющейся информации, оперуполномоченный Нущик показывал удостоверение и просил открыть дверь.

Суд продолжит рассмотрение гражданского дела.