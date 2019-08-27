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В Молодечно несколько дней ищут 17-летнюю студентку, которая ушла из общежития и пропала

28.08.2019 20:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Об исчезновении девушки в милицию 25 августа сообщила воспитатель колледжа. 17-летняя Екатерина Ашманкевич не пришла ночевать в общежитие, сообщает УВД Миноблисполкома.

Девушка учится на втором курсе Молодечненского государственного колледжа. В тот день около 14 часов она ушла из общежития. Перед уходом девушка интересовалась у вахтера, как добраться в деревню Полочаны Молодечненского района. К 22 часам, когда закрывается общежитие, девушка не вернулась и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.


Фото: УВД Миноблисполкома

Приметы разыскиваемой: рост около 166 см, худощавое телосложение, лицо бледное, глаза серо-голубые, нос прямой, волос прямой средней длины, крашеный светло-русый. На левом предплечье имеются следы от ожога.

На момент исчезновения была одета в брюки бордового цвета, белую майку с коротким рукавом.

Милиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией об исчезнувшей девушке, сообщить в районный отдел по адресу г. Молодечно, ул. Галицкого, 23 либо по телефонам 8(0176)74−96−83, 8(0176)77−16−56, 8(029)546−40−44, 8(029)555−49−71, 102.

 
 
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Об исчезновении девушки в милицию 25 августа сообщила воспитатель колледжа. 17-летняя Екатерина Ашманкевич не пришла ночевать в общежитие.
 
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