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На Октябрьской площади установили новый экран - в два раза больше прежнего
29.08.2019 07:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В июле с Октябрьской площади в Минске
Прежний экран простоял на Октябрьской площади около 15 лет.
— Он уже был устаревшим и по форме и по качеству изображения, поэтому решили его заменить, — рассказала заместитель директора по развитию компании «Медиа-Сеть» Екатерина Остроух.
Параметры нового экрана: 42 квадратных метра, разрешение Full HD.
— Шаг пикселей — шесть миллиметров. Будет самое четкое и яркое изображение из всех светодиодных экранов, представленных на нашем рынке.
Весь проект (сам новый экран, его установка, а также демонтаж предыдущего) обошелся компании более чем в 100 тысяч долларов.
Заработает новый экран в начале сентября.
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Весь проект (сам новый экран, его установка, а также демонтаж предыдущего) обошелся компании более чем в 100 тысяч долларов.
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